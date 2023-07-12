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Байден поделился своими мыслями после саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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21:27 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/bayden-1883854494.html
Байден поделился своими мыслями после саммита НАТО
Байден поделился своими мыслями после саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Байден поделился своими мыслями после саммита НАТО
Президент США Джо Байден заявил по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что еще никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего, как сегодня. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T21:27
2023-07-12T21:27
в мире
украина
джо байден
нато
сша
цены на нефть
вильнюс
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что еще никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего, как сегодня. "Никогда за всю мою карьеру я не был более оптимистично настроен насчет перспектив будущего. Никогда", - сказал Байден. Речь президента, которую Белый дом анонсировал как "основную", оказалась полной известных тезисов и клише о защите демократии. Байден заявил о единстве членов НАТО. "НАТО сильнее, более заряжена и едина, чем когда-либо в своей истории", - отметил он. Большая часть выступления была посвящена теме поддержки Западом Украины. "Мы не отступим. Наша приверженность Украине не ослабнет. Мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - пообещал американский лидер. Никаких конкретных шагов в отношении Украины или украинского кризиса он не озвучил, однако заявил, что "все хотят, чтобы эта война завершилась на справедливых условиях". Байден напомнил, что на саммите достигнута договоренность "принять Швецию в альянс как можно скорее". Он также отметил тесное сотрудничество США с союзниками с Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20230712/rakety-1883854081.html
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в мире, украина, джо байден, нато, сша, цены на нефть, вильнюс
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, США, Цены на нефть, Вильнюс
Байден поделился своими мыслями после саммита НАТО

Байден после саммита НАТО заявил, что никогда не был так оптимистичен по поводу будущего

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что еще никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего, как сегодня.
«
"Никогда за всю мою карьеру я не был более оптимистично настроен насчет перспектив будущего. Никогда", - сказал Байден.
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Речь президента, которую Белый дом анонсировал как "основную", оказалась полной известных тезисов и клише о защите демократии.
Байден заявил о единстве членов НАТО.
«
"НАТО сильнее, более заряжена и едина, чем когда-либо в своей истории", - отметил он.
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Большая часть выступления была посвящена теме поддержки Западом Украины. "Мы не отступим. Наша приверженность Украине не ослабнет. Мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - пообещал американский лидер.
Никаких конкретных шагов в отношении Украины или украинского кризиса он не озвучил, однако заявил, что "все хотят, чтобы эта война завершилась на справедливых условиях".
Байден напомнил, что на саммите достигнута договоренность "принять Швецию в альянс как можно скорее". Он также отметил тесное сотрудничество США с союзниками с Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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