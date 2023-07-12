https://ria.ru/20230712/bayden-1883854494.html

Байден поделился своими мыслями после саммита НАТО

Байден поделился своими мыслями после саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Байден поделился своими мыслями после саммита НАТО

Президент США Джо Байден заявил по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что еще никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего, как сегодня. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T21:27

2023-07-12T21:27

2023-07-12T21:27

в мире

украина

джо байден

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цены на нефть

вильнюс

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что еще никогда не был так оптимистично настроен по поводу будущего, как сегодня. "Никогда за всю мою карьеру я не был более оптимистично настроен насчет перспектив будущего. Никогда", - сказал Байден. Речь президента, которую Белый дом анонсировал как "основную", оказалась полной известных тезисов и клише о защите демократии. Байден заявил о единстве членов НАТО. "НАТО сильнее, более заряжена и едина, чем когда-либо в своей истории", - отметил он. Большая часть выступления была посвящена теме поддержки Западом Украины. "Мы не отступим. Наша приверженность Украине не ослабнет. Мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - пообещал американский лидер. Никаких конкретных шагов в отношении Украины или украинского кризиса он не озвучил, однако заявил, что "все хотят, чтобы эта война завершилась на справедливых условиях". Байден напомнил, что на саммите достигнута договоренность "принять Швецию в альянс как можно скорее". Он также отметил тесное сотрудничество США с союзниками с Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20230712/rakety-1883854081.html

https://ria.ru/20230712/bayden-1883852444.html

https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883794105.html

украина

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вильнюс

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в мире, украина, джо байден, нато, сша, цены на нефть, вильнюс