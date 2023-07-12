Байден обсудит в среду возможность поставок Украине ракет большой дальности
Байден в среду обсудит с Зеленским возможность поставок Украине ракет большой дальности
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент США Джо Байден на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент США Джо Байден на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе обсудить с Владимиром Зеленским перспективы поставок Украине ракет большой дальности, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.
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"Что касается ракет большой дальности, президент Байден продолжит сегодня обсуждать данный вопрос с президентом Зеленским. Он заявлял, что изучает данный вопрос, и он продолжает делать это", - сказал Салливан, комментируя ход проходящего в Вильнюсе очередного саммита НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".