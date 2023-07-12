https://ria.ru/20230712/bashkiriya-1883664183.html
В Башкирии нашли подростков, потерявшихся во время сплава
В Башкирии нашли подростков, потерявшихся во время сплава - РИА Новости, 12.07.2023
В Башкирии нашли подростков, потерявшихся во время сплава
Десять подростков без сопровождения взрослых отправились на сплав по реке в Башкирии, их нашли ночью, с ними все в порядке, сообщили в Госкомитете республики по РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:58
2023-07-12T08:58
2023-07-12T15:14
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УФА, 12 июл — РИА Новости. Десять подростков без сопровождения взрослых отправились на сплав по реке в Башкирии, их нашли ночью, с ними все в порядке, сообщили в Госкомитете республики по ЧС. "Три семьи из Оренбурга приехали в Бурзянский район (Республика Башкортостан. — Прим. ред.) на отдых. И то ли взрослые устали от детей, то ли дети — от взрослой компании, но с ведома родителей десять ребят в возрасте от 11 до 18 лет на трех лодках ушли на сплав без сопровождения взрослых", — говорится в публикации ведомства.По данным госкомитета, подростки должны были самостоятельно сплавиться от села Старосубхангулово до деревни Киекбаево, где их должны были встретить родители. "Но к назначенному времени юные сплавщики не прибыли. Родители обратились в экстренные службы за помощью. К поискам немедленно приступили сотрудники полиции, спасатели и местные жители. К счастью, в три часа ночи сотрудники полиции нашли детей", — рассказали спасатели. Выяснилось, что, когда стемнело, дети, доплыв до деревни Миндигулово, решили остановиться и ожидать своих родителей. Сообщить о своем местонахождении не могли, так как сотовая связь была недоступной, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230711/spasenie-1883520465.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, оренбург, происшествия, республика башкортостан
Новости - Туризм, Оренбург, Происшествия, Республика Башкортостан, Хорошие новости
В Башкирии нашли подростков, потерявшихся во время сплава
Спасатели нашли десять подростков, потерявшихся во время сплава по реке в Башкирии
УФА, 12 июл — РИА Новости.
Десять подростков без сопровождения взрослых отправились на сплав по реке в Башкирии, их нашли ночью, с ними все в порядке, сообщили
в Госкомитете республики по ЧС.
"Три семьи из Оренбурга
приехали в Бурзянский район (Республика Башкортостан. — Прим. ред.) на отдых. И то ли взрослые устали от детей, то ли дети — от взрослой компании, но с ведома родителей десять ребят в возрасте от 11 до 18 лет на трех лодках ушли на сплав без сопровождения взрослых", — говорится в публикации ведомства.
По данным госкомитета, подростки должны были самостоятельно сплавиться от села Старосубхангулово до деревни Киекбаево, где их должны были встретить родители.
"Но к назначенному времени юные сплавщики не прибыли. Родители обратились в экстренные службы за помощью. К поискам немедленно приступили сотрудники полиции, спасатели и местные жители. К счастью, в три часа ночи сотрудники полиции нашли детей", — рассказали спасатели.
Выяснилось, что, когда стемнело, дети, доплыв до деревни Миндигулово, решили остановиться и ожидать своих родителей. Сообщить о своем местонахождении не могли, так как сотовая связь была недоступной, добавили в ведомстве.
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