https://ria.ru/20230712/aviatsiya-1883655945.html

Российские военные отразили атаки ВСУ на позиции под Красным Лиманом

Российские военные отразили атаки ВСУ на позиции под Красным Лиманом - РИА Новости, 12.07.2023

Российские военные отразили атаки ВСУ на позиции под Красным Лиманом

Авиация и артиллерия группировки "Центр" отразила попытки двух украинских бригад атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T07:09

2023-07-12T07:09

2023-07-12T08:19

специальная военная операция на украине

красный лиман

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_8d9f526a17ebaf375a0e57d567dc8add.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Авиация и артиллерия группировки "Центр" отразила попытки двух украинских бригад атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества ударами авиации и огнем артиллерии группировки "Центр" отражены попытки атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и 42-й механизированной бригады ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике", — уточнил офицер.При этом четыре боевика десантно-штурмовой бригады сдались в плен.По информации Савчука, бомбардировочная авиация ударила по командно-наблюдательному пункту, а также пункту временной дислокации и опорному пункту ВСУ."На Краснолиманском направлении расчет РСЗО "Смерч" и экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесли поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника", — добавил он.Также российские военные сбили беспилотник ВСУ из ЗРК "Тор М1".

https://ria.ru/20230711/vsu-1883624311.html

красный лиман

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красный лиман, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф