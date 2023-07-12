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Российские военные отразили атаки ВСУ на позиции под Красным Лиманом
Российские военные отразили атаки ВСУ на позиции под Красным Лиманом - РИА Новости, 12.07.2023
Российские военные отразили атаки ВСУ на позиции под Красным Лиманом
Авиация и артиллерия группировки "Центр" отразила попытки двух украинских бригад атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:09
2023-07-12T07:09
2023-07-12T08:19
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Авиация и артиллерия группировки "Центр" отразила попытки двух украинских бригад атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества ударами авиации и огнем артиллерии группировки "Центр" отражены попытки атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и 42-й механизированной бригады ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике", — уточнил офицер.При этом четыре боевика десантно-штурмовой бригады сдались в плен.По информации Савчука, бомбардировочная авиация ударила по командно-наблюдательному пункту, а также пункту временной дислокации и опорному пункту ВСУ."На Краснолиманском направлении расчет РСЗО "Смерч" и экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесли поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника", — добавил он.Также российские военные сбили беспилотник ВСУ из ЗРК "Тор М1".
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красный лиман, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные отразили атаки ВСУ на позиции под Красным Лиманом
Минобороны: российская авиация на Краснолиманском направлении нанесла удары по точкам ВСУ
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Авиация и артиллерия группировки "Центр" отразила попытки двух украинских бригад атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества ударами авиации и огнем артиллерии группировки "Центр" отражены попытки атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и 42-й механизированной бригады ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике", — уточнил офицер.
При этом четыре боевика десантно-штурмовой бригады сдались в плен.
По информации Савчука, бомбардировочная авиация ударила по командно-наблюдательному пункту, а также пункту временной дислокации и опорному пункту ВСУ.
«
"На Краснолиманском направлении расчет РСЗО "Смерч" и экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесли поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника", — добавил он.
Также российские военные сбили беспилотник ВСУ из ЗРК "Тор М1".
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