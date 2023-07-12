https://ria.ru/20230712/avdeevka-1883674399.html
Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении
Российские войска продвигаются на Авдеевском направлении, занимают позиции, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:24
2023-07-12T10:24
2023-07-12T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
авдеевка
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска продвигаются на Авдеевском направлении, занимают позиции, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но тем не менее в северной части — Авдеевка, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций", — сказал руководитель региона.На Угледарском направлении ВСУ безуспешно пытаются выбить российские подразделения с их позиций, но несут серьезные потери, добавил Пушилин."Противник отброшен на исходные позиции", — уточнил он.Как сообщало накануне Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции, за минувшие сутки российские военные уничтожили в районах Авдеевки, Спорного, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230711/kontrataka-1883590273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил, что российские войска перешли в контратаку на Авдеевском направлении