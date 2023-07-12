https://ria.ru/20230712/avdeevka-1883674399.html

Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении

Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении - РИА Новости, 12.07.2023

Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Авдеевском направлении

Российские войска продвигаются на Авдеевском направлении, занимают позиции, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:24

2023-07-12T10:24

2023-07-12T13:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

авдеевка

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские войска продвигаются на Авдеевском направлении, занимают позиции, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но тем не менее в северной части — Авдеевка, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций", — сказал руководитель региона.На Угледарском направлении ВСУ безуспешно пытаются выбить российские подразделения с их позиций, но несут серьезные потери, добавил Пушилин."Противник отброшен на исходные позиции", — уточнил он.Как сообщало накануне Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции, за минувшие сутки российские военные уничтожили в районах Авдеевки, Спорного, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20230711/kontrataka-1883590273.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, авдеевка, денис пушилин, ситуация в днр и лнр