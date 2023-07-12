https://ria.ru/20230712/ataki-1883725634.html

ВС России отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС России отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.07.2023

ВС России отразили 30 атак ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила 30 атак ВСУ, Украина потеряла до 335 военнослужащих, 9 единиц техники, включая одну... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:09

2023-07-12T14:09

2023-07-12T14:15

специальная военная операция на украине

россия

клещеевка

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила 30 атак ВСУ, Украина потеряла до 335 военнослужащих, 9 единиц техники, включая одну британскую буксируемую гаубицу FH-70, сообщило Минобороны России."На донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии, за сутки успешно отражены 30 атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки в ДНР."В ходе боевых действий уничтожено до 335 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, клещеевка, украина, вооруженные силы украины