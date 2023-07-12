https://ria.ru/20230712/ataka-1883725841.html
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов - РИА Новости, 12.07.2023
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении отразила атаку ВСУ на Старомайорское в ДНР и пресекла разведку боем у Угледара, сообщили в среду в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:10
2023-07-12T14:10
2023-07-12T14:28
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97c16358668f66614389f01ed4f415e.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении отразила атаку ВСУ на Старомайорское в ДНР и пресекла разведку боем у Угледара, сообщили в среду в Минобороны России."На южно-донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики, а также пресечена разведка боем противника в районе города Угледар Донецкой народной республики.Кроме того, в районах Сторожевого, Макаровки в ДНР и Приютного на Запорожье поражены живая сила и техника ВСУ, а в районе Сладкого в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883725347.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_2a0fa1b978c61ead0a736389dcd831c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов
Минобороны: российские силы отразили атаку украинских морпехов на Южнодонецком направлении