https://ria.ru/20230712/ataka-1883725841.html

На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов

На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов - РИА Новости, 12.07.2023

На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении отразила атаку ВСУ на Старомайорское в ДНР и пресекла разведку боем у Угледара, сообщили в среду в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:10

2023-07-12T14:10

2023-07-12T14:28

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении отразила атаку ВСУ на Старомайорское в ДНР и пресекла разведку боем у Угледара, сообщили в среду в Минобороны России."На южно-донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики, а также пресечена разведка боем противника в районе города Угледар Донецкой народной республики.Кроме того, в районах Сторожевого, Макаровки в ДНР и Приютного на Запорожье поражены живая сила и техника ВСУ, а в районе Сладкого в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883725347.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность