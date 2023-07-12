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На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 12.07.2023 (обновлено: 14:28 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/ataka-1883725841.html
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов - РИА Новости, 12.07.2023
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении отразила атаку ВСУ на Старомайорское в ДНР и пресекла разведку боем у Угледара, сообщили в среду в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:10
2023-07-12T14:28
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении отразила атаку ВСУ на Старомайорское в ДНР и пресекла разведку боем у Угледара, сообщили в среду в Минобороны России."На южно-донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики, а также пресечена разведка боем противника в районе города Угледар Донецкой народной республики.Кроме того, в районах Сторожевого, Макаровки в ДНР и Приютного на Запорожье поражены живая сила и техника ВСУ, а в районе Сладкого в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских морпехов

Минобороны: российские силы отразили атаку украинских морпехов на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении отразила атаку ВСУ на Старомайорское в ДНР и пресекла разведку боем у Угледара, сообщили в среду в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики, а также пресечена разведка боем противника в районе города Угледар Донецкой народной республики.
Кроме того, в районах Сторожевого, Макаровки в ДНР и Приютного на Запорожье поражены живая сила и техника ВСУ, а в районе Сладкого в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
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