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Зеленский ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 12.07.2023 (обновлено: 19:43 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/atacms-1883839402.html
Зеленский ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет
Зеленский ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Литве, трансляцию которой осуществлял телеканал "Рада", заявил, что ему неизвестно, когда Украине могут быть переданы... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:32
2023-07-12T19:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Литве, трансляцию которой осуществлял телеканал "Рада", заявил, что ему неизвестно, когда Украине могут быть переданы ракеты ATACMS, решение по ним еще не принято.Ранее кандидат на пост начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал Рэнди Джордж заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS была бы полезна, она позволила бы Киеву наносить удары по более удаленным целям внутри РФ."Не знаю. Как вам сказать, есть такие переговоры, которые пока не имеют решения. Лучше не поднимать вопрос, ведь есть ожидание людей, военных, всех. Мне кажется, сначала надо сделать, а потом будем делиться информацией, каким образом это произошло", - ответил Зеленский на вопрос, когда Украина получит ракеты ATACMS.Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет

Зеленский заявил, что решение по срокам передачи Украине ракет ATACMS пока не приняли

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Литве, трансляцию которой осуществлял телеканал "Рада", заявил, что ему неизвестно, когда Украине могут быть переданы ракеты ATACMS, решение по ним еще не принято.
Ранее кандидат на пост начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал Рэнди Джордж заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS была бы полезна, она позволила бы Киеву наносить удары по более удаленным целям внутри РФ.
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Инфографика
"Не знаю. Как вам сказать, есть такие переговоры, которые пока не имеют решения. Лучше не поднимать вопрос, ведь есть ожидание людей, военных, всех. Мне кажется, сначала надо сделать, а потом будем делиться информацией, каким образом это произошло", - ответил Зеленский на вопрос, когда Украина получит ракеты ATACMS.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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7 июля, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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