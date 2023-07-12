СМИ: Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет большой дальности ATACMS
NYT: в администрации президента США Байдена обсуждают передачу дальнобойных ракет Украине
© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чиновники в Белом доме тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS, зарезервированные для операций США в других регионах, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Два американских и один европейский чиновник описали тайные обсуждения внутри администрации Байдена о том, поставлять ли (Украине. — Прим. ред.) хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля — земля", которые зарезервированы для других угроз безопасности", — говорится в публикации.
Речь идет о тактических ракетах ATACMS, способных поражать цели на территории Крыма. Как утверждается, Киев "давно жаждет получить" такие вооружения, но в Пентагоне считают, что они Украине "сейчас не нужны".
Отмечается, что дальность этих ракет составляет около 305 километров, что примерно на 64 километра больше, чем у ракет Storm Shadow, которые поставляют Киеву Франция и Великобритания.
Как сообщает издание, представители американского военного ведомства предупредили, что их арсенал ATACMS относительно невелик. Эти ракеты используются на других направлениях, в том числе на Корейском полуострове, а потому их передача Украине поставит под угрозу боеготовность США в других регионах.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия — как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP, которые являются аналогами Storm Shadow. СМИ сообщали, что Украина получит 50 ракет SCALP, причем поставки уже начались.
Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли на призывы передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, что такие поставки позволили бы наносить удары вглубь России, а этого администрация США категорически не хочет.