https://ria.ru/20230712/atacms-1883672051.html

СМИ: Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет большой дальности ATACMS

СМИ: Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет большой дальности ATACMS - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет большой дальности ATACMS

Чиновники в Белом доме тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS, зарезервированные для операций США в других регионах,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:11

2023-07-12T10:11

2023-07-12T14:26

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сша

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чиновники в Белом доме тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS, зарезервированные для операций США в других регионах, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. "Два американских и один европейский чиновник описали тайные обсуждения внутри администрации Байдена о том, поставлять ли (Украине. — Прим. ред.) хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля — земля", которые зарезервированы для других угроз безопасности", — говорится в публикации.Речь идет о тактических ракетах ATACMS, способных поражать цели на территории Крыма. Как утверждается, Киев "давно жаждет получить" такие вооружения, но в Пентагоне считают, что они Украине "сейчас не нужны".Отмечается, что дальность этих ракет составляет около 305 километров, что примерно на 64 километра больше, чем у ракет Storm Shadow, которые поставляют Киеву Франция и Великобритания. Как сообщает издание, представители американского военного ведомства предупредили, что их арсенал ATACMS относительно невелик. Эти ракеты используются на других направлениях, в том числе на Корейском полуострове, а потому их передача Украине поставит под угрозу боеготовность США в других регионах. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия — как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP, которые являются аналогами Storm Shadow. СМИ сообщали, что Украина получит 50 ракет SCALP, причем поставки уже начались. Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли на призывы передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, что такие поставки позволили бы наносить удары вглубь России, а этого администрация США категорически не хочет.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

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сша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, джо байден, украина