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СМИ: Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет большой дальности ATACMS - РИА Новости, 12.07.2023
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10:11 12.07.2023 (обновлено: 14:26 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/atacms-1883672051.html
СМИ: Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет большой дальности ATACMS
СМИ: Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет большой дальности ATACMS - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет большой дальности ATACMS
Чиновники в Белом доме тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS, зарезервированные для операций США в других регионах,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:11
2023-07-12T14:26
в мире
сша
джо байден
украина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чиновники в Белом доме тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS, зарезервированные для операций США в других регионах, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. "Два американских и один европейский чиновник описали тайные обсуждения внутри администрации Байдена о том, поставлять ли (Украине. — Прим. ред.) хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля — земля", которые зарезервированы для других угроз безопасности", — говорится в публикации.Речь идет о тактических ракетах ATACMS, способных поражать цели на территории Крыма. Как утверждается, Киев "давно жаждет получить" такие вооружения, но в Пентагоне считают, что они Украине "сейчас не нужны".Отмечается, что дальность этих ракет составляет около 305 километров, что примерно на 64 километра больше, чем у ракет Storm Shadow, которые поставляют Киеву Франция и Великобритания. Как сообщает издание, представители американского военного ведомства предупредили, что их арсенал ATACMS относительно невелик. Эти ракеты используются на других направлениях, в том числе на Корейском полуострове, а потому их передача Украине поставит под угрозу боеготовность США в других регионах. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия — как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP, которые являются аналогами Storm Shadow. СМИ сообщали, что Украина получит 50 ракет SCALP, причем поставки уже начались. Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли на призывы передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, что такие поставки позволили бы наносить удары вглубь России, а этого администрация США категорически не хочет.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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сша
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в мире, сша, джо байден, украина
В мире, США, Джо Байден, Украина
СМИ: Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет большой дальности ATACMS

NYT: в администрации президента США Байдена обсуждают передачу дальнобойных ракет Украине

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чиновники в Белом доме тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS, зарезервированные для операций США в других регионах, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Два американских и один европейский чиновник описали тайные обсуждения внутри администрации Байдена о том, поставлять ли (Украине. — Прим. ред.) хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля — земля", которые зарезервированы для других угроз безопасности", — говорится в публикации.
Речь идет о тактических ракетах ATACMS, способных поражать цели на территории Крыма. Как утверждается, Киев "давно жаждет получить" такие вооружения, но в Пентагоне считают, что они Украине "сейчас не нужны".
Отмечается, что дальность этих ракет составляет около 305 километров, что примерно на 64 километра больше, чем у ракет Storm Shadow, которые поставляют Киеву Франция и Великобритания.
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Как сообщает издание, представители американского военного ведомства предупредили, что их арсенал ATACMS относительно невелик. Эти ракеты используются на других направлениях, в том числе на Корейском полуострове, а потому их передача Украине поставит под угрозу боеготовность США в других регионах.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия — как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP, которые являются аналогами Storm Shadow. СМИ сообщали, что Украина получит 50 ракет SCALP, причем поставки уже начались.
Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли на призывы передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, что такие поставки позволили бы наносить удары вглубь России, а этого администрация США категорически не хочет.
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