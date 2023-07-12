https://ria.ru/20230712/asean-1883712760.html
Россия поддержит Индонезию как председателя АСЕАН, заявил Лавров
Россия поддержит Индонезию как председателя АСЕАН, заявил Лавров - РИА Новости, 12.07.2023
Россия поддержит Индонезию как председателя АСЕАН, заявил Лавров
Россия поддерживает шаги Индонезии как председателя АСЕАН по продвижению базовых принципов объединения, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:11
2023-07-12T13:11
2023-07-12T13:11
в мире
индонезия
россия
джакарта
ретно марсуди
сергей лавров
ван и (политик)
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ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Россия поддерживает шаги Индонезии как председателя АСЕАН по продвижению базовых принципов объединения, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте. Марсуди в начале переговоров тепло поприветствовала российского министра. "Мы, конечно, хотели бы использовать эту возможность, чтобы обсудить некоторые двусторонние вопросы, но также и уделить время вопросам АСЕАН. Мы всегда поддерживаем АСЕАН, мы поддерживаем Индонезию как председателя в продвижении базовых принципов АСЕАН в контексте Азиатско-Тихоокеанского развития. В первую очередь, в контексте региональной архитектуры, которая, мы все в этом согласны, должна быть асеаноцентрична. Мы видим, что Индонезия привержена этим принципам, - отметил Лавров. Лавров сегодня также проведет переговоры с главой МИД Лаоса Салёмсай Коммаситом и с генсекретарем АСЕАН Као Ким Хорном. Ранее в среду российский министр провел встречу в трехстороннем формате с Марсуди и главой канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И. На полях многосторонних мероприятий АСЕАН запланирован также ряд двусторонних контактов российского министра. Визит Лаврова в Индонезию продлится до 14 июля.
https://ria.ru/20230711/natsvalyuty-1883584272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, джакарта, ретно марсуди, сергей лавров, ван и (политик)
В мире, Индонезия, Россия, Джакарта, Ретно Марсуди, Сергей Лавров, Ван И (политик)
Россия поддержит Индонезию как председателя АСЕАН, заявил Лавров
Лавров: Россия поддержит Индонезию как председателя АСЕАН в продвижении базовых принципов
ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Россия поддерживает шаги Индонезии как председателя АСЕАН по продвижению базовых принципов объединения, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.
Марсуди в начале переговоров тепло поприветствовала российского министра.
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"Мы, конечно, хотели бы использовать эту возможность, чтобы обсудить некоторые двусторонние вопросы, но также и уделить время вопросам АСЕАН. Мы всегда поддерживаем АСЕАН, мы поддерживаем Индонезию как председателя в продвижении базовых принципов АСЕАН в контексте Азиатско-Тихоокеанского развития. В первую очередь, в контексте региональной архитектуры, которая, мы все в этом согласны, должна быть асеаноцентрична. Мы видим, что Индонезия привержена этим принципам, - отметил Лавров.
Лавров сегодня также проведет переговоры с главой МИД Лаоса
Салёмсай Коммаситом и с генсекретарем АСЕАН Као Ким Хорном. Ранее в среду российский министр провел встречу в трехстороннем формате с Марсуди и главой канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И
.
На полях многосторонних мероприятий АСЕАН запланирован также ряд двусторонних контактов российского министра. Визит Лаврова в Индонезию продлится до 14 июля.
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