https://ria.ru/20230712/artamonov-1883773035.html

Игорь Артамонов возглавил липецкий Совет по улучшению качества жизни

Игорь Артамонов возглавил липецкий Совет по улучшению качества жизни - РИА Новости, 12.07.2023

Игорь Артамонов возглавил липецкий Совет по улучшению качества жизни

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возглавил Совет по улучшению качества жизни, созданный в регионе для реализации проектов в сферах социальной защиты, РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:45

2023-07-12T15:45

2023-07-12T15:45

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общероссийский народный фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880630232_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_c41003829ea8272a23e8ce1da02fb05e.jpg

ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возглавил Совет по улучшению качества жизни, созданный в регионе для реализации проектов в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования и ЖКХ, сообщили в пресс-службе главы региона. Там уточнили, что в состав Совета вошли представители некоммерческих и коммерческих организаций, социально ориентированные предприниматели, эксперты, ученые, руководители органов власти, руководство Общероссийского народного фронта и Общественной палаты. "Новый совещательный орган будет рассматривать приоритетные проекты в социальной сфере и результаты их реализации, корректировать стратегию развития социальной сферы, анализировать результаты рейтинга качества жизни, готовить рекомендации, какие направления наиболее актуальны с точки зрения их дальнейшего развития", – отметил Артамонов. Он также пояснил, что создание Совета – один из этапов внедрения регионального социального стандарта, включающий в себя комплекс современных управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере в субъектах России. По словам Артамонова, Липецкая область стала одним четырех регионов страны, где уже разработана и принята дорожная карта внедрения регионального соцстандарта. Отдельные мероприятия будут реализованы в этом году. Например, открытие Центра сопровождаемого проживания для инвалидов с ментальными нарушениями или увеличение арсенала технических средств реабилитации в специальных пунктах проката.

https://ria.ru/20230706/sela-1882639518.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, общероссийский народный фронт