Игорь Артамонов возглавил липецкий Совет по улучшению качества жизни
© Фото : Правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возглавил Совет по улучшению качества жизни, созданный в регионе для реализации проектов в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования и ЖКХ, сообщили в пресс-службе главы региона.
Там уточнили, что в состав Совета вошли представители некоммерческих и коммерческих организаций, социально ориентированные предприниматели, эксперты, ученые, руководители органов власти, руководство Общероссийского народного фронта и Общественной палаты.
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"Новый совещательный орган будет рассматривать приоритетные проекты в социальной сфере и результаты их реализации, корректировать стратегию развития социальной сферы, анализировать результаты рейтинга качества жизни, готовить рекомендации, какие направления наиболее актуальны с точки зрения их дальнейшего развития", – отметил Артамонов.
Он также пояснил, что создание Совета – один из этапов внедрения регионального социального стандарта, включающий в себя комплекс современных управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере в субъектах России.
По словам Артамонова, Липецкая область стала одним четырех регионов страны, где уже разработана и принята дорожная карта внедрения регионального соцстандарта. Отдельные мероприятия будут реализованы в этом году. Например, открытие Центра сопровождаемого проживания для инвалидов с ментальными нарушениями или увеличение арсенала технических средств реабилитации в специальных пунктах проката.