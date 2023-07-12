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Игорь Артамонов возглавил липецкий Совет по улучшению качества жизни - РИА Новости, 12.07.2023
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Липецкая область
 
15:45 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/artamonov-1883773035.html
Игорь Артамонов возглавил липецкий Совет по улучшению качества жизни
Игорь Артамонов возглавил липецкий Совет по улучшению качества жизни - РИА Новости, 12.07.2023
Игорь Артамонов возглавил липецкий Совет по улучшению качества жизни
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возглавил Совет по улучшению качества жизни, созданный в регионе для реализации проектов в сферах социальной защиты, РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:45
2023-07-12T15:45
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общероссийский народный фронт
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ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возглавил Совет по улучшению качества жизни, созданный в регионе для реализации проектов в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования и ЖКХ, сообщили в пресс-службе главы региона. Там уточнили, что в состав Совета вошли представители некоммерческих и коммерческих организаций, социально ориентированные предприниматели, эксперты, ученые, руководители органов власти, руководство Общероссийского народного фронта и Общественной палаты. "Новый совещательный орган будет рассматривать приоритетные проекты в социальной сфере и результаты их реализации, корректировать стратегию развития социальной сферы, анализировать результаты рейтинга качества жизни, готовить рекомендации, какие направления наиболее актуальны с точки зрения их дальнейшего развития", – отметил Артамонов. Он также пояснил, что создание Совета – один из этапов внедрения регионального социального стандарта, включающий в себя комплекс современных управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере в субъектах России. По словам Артамонова, Липецкая область стала одним четырех регионов страны, где уже разработана и принята дорожная карта внедрения регионального соцстандарта. Отдельные мероприятия будут реализованы в этом году. Например, открытие Центра сопровождаемого проживания для инвалидов с ментальными нарушениями или увеличение арсенала технических средств реабилитации в специальных пунктах проката.
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липецкая область, игорь артамонов, общероссийский народный фронт
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Общероссийский народный фронт

Игорь Артамонов возглавил липецкий Совет по улучшению качества жизни

© Фото : Правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возглавил Совет по улучшению качества жизни, созданный в регионе для реализации проектов в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования и ЖКХ, сообщили в пресс-службе главы региона.
Там уточнили, что в состав Совета вошли представители некоммерческих и коммерческих организаций, социально ориентированные предприниматели, эксперты, ученые, руководители органов власти, руководство Общероссийского народного фронта и Общественной палаты.
«
"Новый совещательный орган будет рассматривать приоритетные проекты в социальной сфере и результаты их реализации, корректировать стратегию развития социальной сферы, анализировать результаты рейтинга качества жизни, готовить рекомендации, какие направления наиболее актуальны с точки зрения их дальнейшего развития", – отметил Артамонов.
Он также пояснил, что создание Совета – один из этапов внедрения регионального социального стандарта, включающий в себя комплекс современных управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере в субъектах России.
По словам Артамонова, Липецкая область стала одним четырех регионов страны, где уже разработана и принята дорожная карта внедрения регионального соцстандарта. Отдельные мероприятия будут реализованы в этом году. Например, открытие Центра сопровождаемого проживания для инвалидов с ментальными нарушениями или увеличение арсенала технических средств реабилитации в специальных пунктах проката.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОбщероссийский народный фронт
 
 
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