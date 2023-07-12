https://ria.ru/20230712/arsenal-1883665856.html

"Все видят напрямую". В США восхитились смертоносным российским оружием

"Все видят напрямую". В США восхитились смертоносным российским оружием - РИА Новости, 12.07.2023

"Все видят напрямую". В США восхитились смертоносным российским оружием

Российская армия подавляет наступление ВСУ с помощью смертоносных беспилотников, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:20

2023-07-12T09:20

2023-07-12T15:55

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вооруженные силы украины

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сша

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российская армия подавляет наступление ВСУ с помощью смертоносных беспилотников, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive."Этот вид вооружения стал предпочтительным для российских войск", — указала журналистка.Обозреватель назвала российские беспилотники одним из самых современных видов оружия, используемого для ликвидации украинской военной инфраструктуры и солдат ВСУ. Российские войска применяют БПЛА с технологией, позволяющей их операторам напрямую видеть происходящее на поле боя от первого лица."Москва продолжит использовать свой арсенал беспилотников-камикадзе ради подавления контрнаступления Киева", — подытожила Карлин.Ранее издание The Telegraph сообщало, что российский беспилотник "Ланцет" представляет очень серьезную проблему для украинских войск.

https://ria.ru/20230712/dukh-1883650669.html

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киев

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технологии, москва, киев, вооруженные силы украины, в мире, сша, украина