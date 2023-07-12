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В Израиле нашли мозаику возрастом 1600 лет - РИА Новости, 12.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/arkheologiya-1883556710.html
В Израиле нашли мозаику возрастом 1600 лет
В Израиле нашли мозаику возрастом 1600 лет - РИА Новости, 12.07.2023
В Израиле нашли мозаику возрастом 1600 лет
В Израиле в области Нижняя Галилея обнаружили римскую мозаику, сообщается на сайте Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле. Находку сделали в ходе раскопок РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T04:00
2023-07-12T04:00
культура
археология
новости культуры
израиль
чапел-хилл
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Израиле в области Нижняя Галилея обнаружили римскую мозаику, сообщается на сайте Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле. Находку сделали в ходе раскопок в 1600-летней синагоге в Хукоке.Панно расположено на полу возле главного входа. В центре мозаки — надпись на иврите, вокруг которой венок. Рядом — записи на арамейском, где перечислены имена дарителей или художников. С двух сторон от венка — рисунки львов, опирающихся лапами на головы быков. Панель обрамляет бордюр с изображением хищников, гонящихся за другими животными. Также археологи наткнулись на еще одни фрагменты мозаик, обнаруженные в 2013 и 2012 годах. На них изображен эпизоды 15:4 и 16:3 из Книги Судей Израилевых, в которых рассказывается о Самсоне. Среди вновь найденных фрагментов — изображения филистимских всадника и мертвого солдата. Ранее сообщалось, что недалеко от рынка Боро на юге Лондона раскопали мавзолей времен древних римлян.
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археология, новости культуры, израиль, чапел-хилл
Культура, Археология, Новости культуры, Израиль, Чапел-Хилл
В Израиле нашли мозаику возрастом 1600 лет

В Израиле в области Нижняя Галилея нашли римскую мозаику возрастом 1600 лет

© Фото : UNC-Chapel Hill / Jim HabermanФрагмент мозаичного панно в синагоге в древней галилейской деревне Хукок в Израиле
Фрагмент мозаичного панно в синагоге в древней галилейской деревне Хукок в Израиле - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : UNC-Chapel Hill / Jim Haberman
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Израиле в области Нижняя Галилея обнаружили римскую мозаику, сообщается на сайте Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле. Находку сделали в ходе раскопок в 1600-летней синагоге в Хукоке.
Панно расположено на полу возле главного входа. В центре мозаки — надпись на иврите, вокруг которой венок. Рядом — записи на арамейском, где перечислены имена дарителей или художников. С двух сторон от венка — рисунки львов, опирающихся лапами на головы быков. Панель обрамляет бордюр с изображением хищников, гонящихся за другими животными.
Также археологи наткнулись на еще одни фрагменты мозаик, обнаруженные в 2013 и 2012 годах. На них изображен эпизоды 15:4 и 16:3 из Книги Судей Израилевых, в которых рассказывается о Самсоне. Среди вновь найденных фрагментов — изображения филистимских всадника и мертвого солдата.
Ранее сообщалось, что недалеко от рынка Боро на юге Лондона раскопали мавзолей времен древних римлян.
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КультураАрхеологияНовости культурыИзраильЧапел-Хилл
 
 
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