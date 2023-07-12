https://ria.ru/20230712/arkheologiya-1883556710.html

В Израиле нашли мозаику возрастом 1600 лет

В Израиле нашли мозаику возрастом 1600 лет - РИА Новости, 12.07.2023

В Израиле нашли мозаику возрастом 1600 лет

В Израиле в области Нижняя Галилея обнаружили римскую мозаику, сообщается на сайте Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле. Находку сделали в ходе раскопок РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T04:00

2023-07-12T04:00

2023-07-12T04:00

культура

археология

новости культуры

израиль

чапел-хилл

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Израиле в области Нижняя Галилея обнаружили римскую мозаику, сообщается на сайте Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле. Находку сделали в ходе раскопок в 1600-летней синагоге в Хукоке.Панно расположено на полу возле главного входа. В центре мозаки — надпись на иврите, вокруг которой венок. Рядом — записи на арамейском, где перечислены имена дарителей или художников. С двух сторон от венка — рисунки львов, опирающихся лапами на головы быков. Панель обрамляет бордюр с изображением хищников, гонящихся за другими животными. Также археологи наткнулись на еще одни фрагменты мозаик, обнаруженные в 2013 и 2012 годах. На них изображен эпизоды 15:4 и 16:3 из Книги Судей Израилевых, в которых рассказывается о Самсоне. Среди вновь найденных фрагментов — изображения филистимских всадника и мертвого солдата. Ранее сообщалось, что недалеко от рынка Боро на юге Лондона раскопали мавзолей времен древних римлян.

https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880746999.html

израиль

чапел-хилл

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

археология, новости культуры, израиль, чапел-хилл