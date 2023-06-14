https://ria.ru/20230614/arkheologiya-1878022836.html
Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи
Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи - РИА Новости, 14.06.2023
Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи
На юге Лондона в районе Саутуарк раскопали мавзолей древнеримской эпохи, пишет The Guardian. Недалеко от места находки – рынок Боро и станция "Лондонский мост". РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:55
2023-06-14T14:55
2023-06-14T14:55
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На юге Лондона в районе Саутуарк раскопали мавзолей древнеримской эпохи, пишет The Guardian. Недалеко от места находки – рынок Боро и станция "Лондонский мост".В усыпальнице гробов не нашли. Но вокруг нее – 80 могил.Археологи назвали мавзолей наиболее хорошо сохранившемся из всех подобных сооружений древнеримской эпохи, обнаруженных в Британии. Есть пол и стены. В центре – мозаика, окруженная приподнятой платформой, где находились захоронения. Под ней сохранились следы другой мозаики. Рисунки похожи – на них изображен цветок, обведенный несколькими кругами. Вероятно, уже в Средние века здание было почти полностью разобрано. Есть основания считать, что оно было внушительных размеров. Постройка состояла из двух этажей. Археологи предположили, что она принадлежала богатым римлянам и служила семейной усыпальницей.Ранее сообщалось, что ученые просканировали загадочное древнеримское захоронение.
https://ria.ru/20230315/arkheologiya-1857839452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, лондон, археология
Культура, Новости культуры, Лондон, Археология
Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи
Недалеко от рынка Боро на юге Лондона раскопали мавзолей древнеримской эпохи
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости.
На юге Лондона в районе Саутуарк раскопали мавзолей древнеримской эпохи, пишет
The Guardian. Недалеко от места находки – рынок Боро и станция "Лондонский мост".
В усыпальнице гробов не нашли. Но вокруг нее – 80 могил.
Археологи назвали мавзолей наиболее хорошо сохранившемся из всех подобных сооружений древнеримской эпохи, обнаруженных в Британии. Есть пол и стены. В центре – мозаика, окруженная приподнятой платформой, где находились захоронения. Под ней сохранились следы другой мозаики. Рисунки похожи – на них изображен цветок, обведенный несколькими кругами.
Вероятно, уже в Средние века здание было почти полностью разобрано. Есть основания считать, что оно было внушительных размеров. Постройка состояла из двух этажей. Археологи предположили, что она принадлежала богатым римлянам и служила семейной усыпальницей.
Ранее сообщалось
, что ученые просканировали загадочное древнеримское захоронение.
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