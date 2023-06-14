https://ria.ru/20230614/arkheologiya-1878022836.html

Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи

Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи - РИА Новости, 14.06.2023

Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи

На юге Лондона в районе Саутуарк раскопали мавзолей древнеримской эпохи, пишет The Guardian. Недалеко от места находки – рынок Боро и станция "Лондонский мост". РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:55

2023-06-14T14:55

2023-06-14T14:55

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На юге Лондона в районе Саутуарк раскопали мавзолей древнеримской эпохи, пишет The Guardian. Недалеко от места находки – рынок Боро и станция "Лондонский мост".В усыпальнице гробов не нашли. Но вокруг нее – 80 могил.Археологи назвали мавзолей наиболее хорошо сохранившемся из всех подобных сооружений древнеримской эпохи, обнаруженных в Британии. Есть пол и стены. В центре – мозаика, окруженная приподнятой платформой, где находились захоронения. Под ней сохранились следы другой мозаики. Рисунки похожи – на них изображен цветок, обведенный несколькими кругами. Вероятно, уже в Средние века здание было почти полностью разобрано. Есть основания считать, что оно было внушительных размеров. Постройка состояла из двух этажей. Археологи предположили, что она принадлежала богатым римлянам и служила семейной усыпальницей.Ранее сообщалось, что ученые просканировали загадочное древнеримское захоронение.

https://ria.ru/20230315/arkheologiya-1857839452.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лондон, археология