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Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи - РИА Новости, 14.06.2023
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Культура
 
14:55 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/arkheologiya-1878022836.html
Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи
Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи - РИА Новости, 14.06.2023
Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи
На юге Лондона в районе Саутуарк раскопали мавзолей древнеримской эпохи, пишет The Guardian. Недалеко от места находки – рынок Боро и станция "Лондонский мост". РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:55
2023-06-14T14:55
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археология
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На юге Лондона в районе Саутуарк раскопали мавзолей древнеримской эпохи, пишет The Guardian. Недалеко от места находки – рынок Боро и станция "Лондонский мост".В усыпальнице гробов не нашли. Но вокруг нее – 80 могил.Археологи назвали мавзолей наиболее хорошо сохранившемся из всех подобных сооружений древнеримской эпохи, обнаруженных в Британии. Есть пол и стены. В центре – мозаика, окруженная приподнятой платформой, где находились захоронения. Под ней сохранились следы другой мозаики. Рисунки похожи – на них изображен цветок, обведенный несколькими кругами. Вероятно, уже в Средние века здание было почти полностью разобрано. Есть основания считать, что оно было внушительных размеров. Постройка состояла из двух этажей. Археологи предположили, что она принадлежала богатым римлянам и служила семейной усыпальницей.Ранее сообщалось, что ученые просканировали загадочное древнеримское захоронение.
https://ria.ru/20230315/arkheologiya-1857839452.html
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новости культуры, лондон, археология
Культура, Новости культуры, Лондон, Археология
Недалеко от рынка в Лондоне раскопали мавзолей древнеримской эпохи

Недалеко от рынка Боро на юге Лондона раскопали мавзолей древнеримской эпохи

© Фото : MOLAВерхняя мозаика мавзолея, обнаруженная при раскопках в районе Саутуарк на юге Лондона
Верхняя мозаика мавзолея, обнаруженная при раскопках в районе Саутуарк на юге Лондона - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : MOLA
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На юге Лондона в районе Саутуарк раскопали мавзолей древнеримской эпохи, пишет The Guardian. Недалеко от места находки – рынок Боро и станция "Лондонский мост".
В усыпальнице гробов не нашли. Но вокруг нее – 80 могил.
Археологи назвали мавзолей наиболее хорошо сохранившемся из всех подобных сооружений древнеримской эпохи, обнаруженных в Британии. Есть пол и стены. В центре – мозаика, окруженная приподнятой платформой, где находились захоронения. Под ней сохранились следы другой мозаики. Рисунки похожи – на них изображен цветок, обведенный несколькими кругами.
Вероятно, уже в Средние века здание было почти полностью разобрано. Есть основания считать, что оно было внушительных размеров. Постройка состояла из двух этажей. Археологи предположили, что она принадлежала богатым римлянам и служила семейной усыпальницей.
Ранее сообщалось, что ученые просканировали загадочное древнеримское захоронение.
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