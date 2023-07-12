https://ria.ru/20230712/antonov-1883650577.html
НАТО проявила стремление к конфронтации, заявил посол России в США
НАТО проявила стремление к конфронтации, заявил посол России в США - РИА Новости, 12.07.2023
НАТО проявила стремление к конфронтации, заявил посол России в США
Саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность альянса на сосредоточение войск на рубежах России, заявил посол в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T04:56
2023-07-12T04:56
2023-07-12T09:31
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность альянса на сосредоточение войск на рубежах России, заявил посол в США Анатолий Антонов."Нам отступать некуда. Агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий. У нас нет никаких сомнений в том, что задачи специальной военной операции будут полностью выполнены", — отметил дипломат.По словам Антонова, заявления в Вильнюсе также подтвердили антироссийскую заряженность НАТО. Посол указал, что "на борьбу с нашей страной брошены все ресурсы блока".При этом, как подчеркнул Антонов, в Вашингтоне бездоказательно пытаются возложить на Россию ответственность за кризис архитектуры европейской безопасности."Соединенные Штаты готовы идти по краю ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Не могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства", — указал глава дипмиссии.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. В итоговом коммюнике первого дня встречи члены блока подтвердили, что в будущем видят Украину в альянсе. Кроме того, лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки страны, нацеленный на достижение совместимости ее вооруженных сил со стандартами Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20230712/preduprezhdeniya-1883645645.html
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в мире, россия, москва, нато, вильнюс, анатолий антонов
В мире, Россия, Москва, НАТО, Вильнюс, Анатолий Антонов
НАТО проявила стремление к конфронтации, заявил посол России в США
Посол Антонов: саммит НАТО показал цель альянса сосредоточить больше войск вблизи России
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность альянса на сосредоточение войск на рубежах России, заявил посол в США Анатолий Антонов.
«
"Нам отступать некуда. Агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий. У нас нет никаких сомнений в том, что задачи специальной военной операции будут полностью выполнены", — отметил дипломат.
По словам Антонова, заявления в Вильнюсе также подтвердили антироссийскую заряженность НАТО. Посол указал, что "на борьбу с нашей страной брошены все ресурсы блока".
При этом, как подчеркнул Антонов, в Вашингтоне бездоказательно пытаются возложить на Россию ответственность за кризис архитектуры европейской безопасности.
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"Соединенные Штаты готовы идти по краю ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Не могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства", — указал глава дипмиссии.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. В итоговом коммюнике первого дня встречи члены блока подтвердили, что в будущем видят Украину в альянсе. Кроме того, лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки страны, нацеленный на достижение совместимости ее вооруженных сил со стандартами Североатлантического альянса.
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