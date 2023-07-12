https://ria.ru/20230712/antibiotik-1883794860.html

Эксперт назвал поиск новых антибиотиков перспективным течением в науке

Эксперт назвал поиск новых антибиотиков перспективным течением в науке - РИА Новости, 12.07.2023

Эксперт назвал поиск новых антибиотиков перспективным течением в науке

О поиске принципиально новых антибиотиков на мероприятии в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:50

2023-07-12T16:50

2023-07-12T16:50

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. О поиске принципиально новых антибиотиков на мероприятии в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих."Сейчас идет поиск принципиально новых антибиотиков. Мы надеемся, что у нас появится арсенал средств, и мы будем не так безумно безоружны, как сегодня", ­ заявил эксперт. Подчеркнув проблему антибиотикорезистентности, ученый отметил: "Постоянно меняющаяся генетика микроорганизмов – это хорошая область для наших научных и даже политических начальных коммуникаций".Рассматривая ситуацию в различных субъектах Российской Федерации, академик сообщил: "Мы в течение трех лет фактически дважды или трижды побывали в каждом из 85, а сейчас и в новых регионах РФ, осуществили мониторинг критических акушерских состояний".Напомнив о том, что сохранены разработки советских ученых и продолжены исследования комплексной терапии, Геннадий Сухих заключил: "Мы должны привыкнуть к тому, что мы не одни в этом мире, а живем вместе с микроорганизмами. Изучение способов борьбы с ними – одно из мощнейших и самых перспективных течений".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество