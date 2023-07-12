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Источник: из Черного моря в Анапе извлекли тела двух человек - РИА Новости, 12.07.2023
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17:28 12.07.2023 (обновлено: 17:46 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/anapa-1883802967.html
Источник: из Черного моря в Анапе извлекли тела двух человек
Источник: из Черного моря в Анапе извлекли тела двух человек - РИА Новости, 12.07.2023
Источник: из Черного моря в Анапе извлекли тела двух человек
Тела мужчины и женщины извлеки из моря в Анапе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:28
2023-07-12T17:46
анапа
черное море
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Тела мужчины и женщины извлеки из моря в Анапе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнили РИА Новости в мэрии, на пляжах Анапы продолжает действовать запрет на купание из-за шторма."Тела мужчины и женщины 50-60 лет сегодня извлекли из моря в Анапе, материал находится в следственном комитете", - сказал собеседник агентства. В воскресенье источник также подтвердил гибель туриста в Черном море на побережье Анапы.Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.
https://ria.ru/20230712/tkachev-1883707554.html
анапа
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анапа, черное море, происшествия, краснодарский край
Анапа, Черное море, Происшествия, Краснодарский край
Источник: из Черного моря в Анапе извлекли тела двух человек

Из Черного моря в Анапе извлекли тела мужчины и женщины 50-60 лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае
Побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Тела мужчины и женщины извлеки из моря в Анапе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как уточнили РИА Новости в мэрии, на пляжах Анапы продолжает действовать запрет на купание из-за шторма.
"Тела мужчины и женщины 50-60 лет сегодня извлекли из моря в Анапе, материал находится в следственном комитете", - сказал собеседник агентства. В воскресенье источник также подтвердил гибель туриста в Черном море на побережье Анапы.
Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.
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АнапаЧерное мореПроисшествияКраснодарский край
 
 
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