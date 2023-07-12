https://ria.ru/20230712/anapa-1883802967.html

Источник: из Черного моря в Анапе извлекли тела двух человек

Источник: из Черного моря в Анапе извлекли тела двух человек - РИА Новости, 12.07.2023

Источник: из Черного моря в Анапе извлекли тела двух человек

Тела мужчины и женщины извлеки из моря в Анапе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:28

2023-07-12T17:28

2023-07-12T17:46

анапа

черное море

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Тела мужчины и женщины извлеки из моря в Анапе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнили РИА Новости в мэрии, на пляжах Анапы продолжает действовать запрет на купание из-за шторма."Тела мужчины и женщины 50-60 лет сегодня извлекли из моря в Анапе, материал находится в следственном комитете", - сказал собеседник агентства. В воскресенье источник также подтвердил гибель туриста в Черном море на побережье Анапы.Синоптики прогнозировали ливни и усиление ветра в Краснодарском крае, на территории региона также ожидали подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля.

https://ria.ru/20230712/tkachev-1883707554.html

анапа

черное море

краснодарский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анапа, черное море, происшествия, краснодарский край