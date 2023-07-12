https://ria.ru/20230712/afrika-1883754768.html
Российский дипломат осудил подходы Запада к подготовке кадров в Африке
Российский дипломат осудил подходы Запада к подготовке кадров в Африке - РИА Новости, 12.07.2023
Российский дипломат осудил подходы Запада к подготовке кадров в Африке
Подходы Запада к подготовке кадров в странах Африки стали одной из форм неоколониализма, тогда как Россия не собирается "выкачивать мозги из африканских стран", РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:11
2023-07-12T15:11
2023-07-12T15:11
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подходы Запада к подготовке кадров в странах Африки стали одной из форм неоколониализма, тогда как Россия не собирается "выкачивать мозги из африканских стран", заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнёрства Россия-Африка Олег Озеров. "Происходит то, что называется "утечка мозгов", а другими словами это ещё одна из форм неоколониализма, эксплуатации Африки, которая шла веками за счет работорговли и выкачивания ресурсов, а сейчас превратилась в "выкачивание мозгов" и лучших людей из Африки", - сказал он на круглом столе в формате видеомоста Москва – Киншаса – Тунис – Дуала – Бамако на тему: "Россия – Африка: медиасотрудничество и медиасуверенитет", организованном медиагруппой "Россия сегодня". Озеров отметил, что в отличие от Запада России "не нужно выкачивать мозги из африканских стран". "Наоборот, она (Россия - ред.) заинтересована в том, чтобы были подготовлены высококвалифицированные кадры, в том числе и в таких сферах, в каких больше всего нуждается Африканский союз", - добавил он. По словам дипломата, развивая образовательные программы в Африке, Запад не делает упор на подготовку нужных для индустриализации континента специалистов в области естественно-научных дисциплин. "Когда мы смотрим на структуру тех кадров, которые готовят западные страны, мы видим, что там катастрофически мало готовится специалистов по естественно-научным дисциплинам: физике, химии, биологии, а если и готовятся, то зачастую эти специалисты остаются на Западе", - сказал он.
https://ria.ru/20230711/afrika-1883530813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, москва, олег озеров, африканский союз, в мире
Африка, Россия, Москва, Олег Озеров, Африканский союз, В мире
Российский дипломат осудил подходы Запада к подготовке кадров в Африке
Дипломат Озеров назвал подходы Запада к подготовке кадров в Африке формой неоколониализма
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подходы Запада к подготовке кадров в странах Африки стали одной из форм неоколониализма, тогда как Россия не собирается "выкачивать мозги из африканских стран", заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнёрства Россия-Африка Олег Озеров.
"Происходит то, что называется "утечка мозгов", а другими словами это ещё одна из форм неоколониализма, эксплуатации Африки, которая шла веками за счет работорговли и выкачивания ресурсов, а сейчас превратилась в "выкачивание мозгов" и лучших людей из Африки", - сказал он на круглом столе в формате видеомоста Москва
– Киншаса
– Тунис
– Дуала
– Бамако
на тему: "Россия – Африка: медиасотрудничество и медиасуверенитет", организованном медиагруппой "Россия сегодня".
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Озеров отметил, что в отличие от Запада России "не нужно выкачивать мозги из африканских стран". "Наоборот, она (Россия - ред.) заинтересована в том, чтобы были подготовлены высококвалифицированные кадры, в том числе и в таких сферах, в каких больше всего нуждается Африканский союз
", - добавил он.
По словам дипломата, развивая образовательные программы в Африке, Запад не делает упор на подготовку нужных для индустриализации континента специалистов в области естественно-научных дисциплин.
"Когда мы смотрим на структуру тех кадров, которые готовят западные страны, мы видим, что там катастрофически мало готовится специалистов по естественно-научным дисциплинам: физике, химии, биологии, а если и готовятся, то зачастую эти специалисты остаются на Западе", - сказал он.
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