https://ria.ru/20230712/aeroport-1883781859.html

Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь

Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь - РИА Новости, 12.07.2023

Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь

Гражданам России, находящимся в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве оказаны содействия и помощь, причины задержания... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:04

2023-07-12T16:04

2023-07-12T16:04

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тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл – РИА Новости. Гражданам России, находящимся в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве оказаны содействия и помощь, причины задержания выясняются, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Израиле. В российском посольстве заявили, что 12 июля к ним поступила информация о россиянах, застрявших в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона. СМИ сообщали, что граждане РФ не смогли пройти пограничный контроль, у них были изъяты их паспорта без объяснения причин. "Для выяснения обстоятельств и оказания необходимого содействия к ним был направлен уполномоченный дипломат. В координации с израильской стороной и руководством компетентных служб аэропорта нашим гражданам были даны разъяснения по сути интересующих их вопросов и предоставлено необходимое гуманитарное содействие", - рассказали в диппредставительстве. По словам собеседника агентства, в том числе, одна из обратившихся гражданок в сопровождении представителя аэропорта и сотрудника посольства получила из своего багажа необходимые ей лекарства.

https://ria.ru/20220510/samolet-1787779480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, тель-авив, израиль, в мире