https://ria.ru/20230712/aeroport-1883781859.html
Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь
Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь - РИА Новости, 12.07.2023
Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь
Гражданам России, находящимся в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве оказаны содействия и помощь, причины задержания... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:04
2023-07-12T16:04
2023-07-12T16:04
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл – РИА Новости. Гражданам России, находящимся в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве оказаны содействия и помощь, причины задержания выясняются, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Израиле. В российском посольстве заявили, что 12 июля к ним поступила информация о россиянах, застрявших в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона. СМИ сообщали, что граждане РФ не смогли пройти пограничный контроль, у них были изъяты их паспорта без объяснения причин. "Для выяснения обстоятельств и оказания необходимого содействия к ним был направлен уполномоченный дипломат. В координации с израильской стороной и руководством компетентных служб аэропорта нашим гражданам были даны разъяснения по сути интересующих их вопросов и предоставлено необходимое гуманитарное содействие", - рассказали в диппредставительстве. По словам собеседника агентства, в том числе, одна из обратившихся гражданок в сопровождении представителя аэропорта и сотрудника посольства получила из своего багажа необходимые ей лекарства.
https://ria.ru/20220510/samolet-1787779480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тель-авив, израиль, в мире
Россия, Тель-Авив, Израиль, В мире
Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь
Российское посольство: застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл – РИА Новости. Гражданам России, находящимся в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве оказаны содействия и помощь, причины задержания выясняются, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Израиле.
В российском посольстве заявили, что 12 июля к ним поступила информация о россиянах, застрявших в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона. СМИ сообщали, что граждане РФ не смогли пройти пограничный контроль, у них были изъяты их паспорта без объяснения причин.
"Для выяснения обстоятельств и оказания необходимого содействия к ним был направлен уполномоченный дипломат. В координации с израильской стороной и руководством компетентных служб аэропорта нашим гражданам были даны разъяснения по сути интересующих их вопросов и предоставлено необходимое гуманитарное содействие", - рассказали в диппредставительстве.
По словам собеседника агентства, в том числе, одна из обратившихся гражданок в сопровождении представителя аэропорта и сотрудника посольства получила из своего багажа необходимые ей лекарства.
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