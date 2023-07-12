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Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь - РИА Новости, 12.07.2023
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16:04 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/aeroport-1883781859.html
Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь
Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь - РИА Новости, 12.07.2023
Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь
Гражданам России, находящимся в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве оказаны содействия и помощь, причины задержания... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:04
2023-07-12T16:04
россия
тель-авив
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл – РИА Новости. Гражданам России, находящимся в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве оказаны содействия и помощь, причины задержания выясняются, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Израиле. В российском посольстве заявили, что 12 июля к ним поступила информация о россиянах, застрявших в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона. СМИ сообщали, что граждане РФ не смогли пройти пограничный контроль, у них были изъяты их паспорта без объяснения причин. "Для выяснения обстоятельств и оказания необходимого содействия к ним был направлен уполномоченный дипломат. В координации с израильской стороной и руководством компетентных служб аэропорта нашим гражданам были даны разъяснения по сути интересующих их вопросов и предоставлено необходимое гуманитарное содействие", - рассказали в диппредставительстве. По словам собеседника агентства, в том числе, одна из обратившихся гражданок в сопровождении представителя аэропорта и сотрудника посольства получила из своего багажа необходимые ей лекарства.
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россия, тель-авив, израиль, в мире
Россия, Тель-Авив, Израиль, В мире
Застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь

Российское посольство: застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл – РИА Новости. Гражданам России, находящимся в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве оказаны содействия и помощь, причины задержания выясняются, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Израиле.
В российском посольстве заявили, что 12 июля к ним поступила информация о россиянах, застрявших в транзитной зоне международного аэропорта имени Бен-Гуриона. СМИ сообщали, что граждане РФ не смогли пройти пограничный контроль, у них были изъяты их паспорта без объяснения причин.
"Для выяснения обстоятельств и оказания необходимого содействия к ним был направлен уполномоченный дипломат. В координации с израильской стороной и руководством компетентных служб аэропорта нашим гражданам были даны разъяснения по сути интересующих их вопросов и предоставлено необходимое гуманитарное содействие", - рассказали в диппредставительстве.
По словам собеседника агентства, в том числе, одна из обратившихся гражданок в сопровождении представителя аэропорта и сотрудника посольства получила из своего багажа необходимые ей лекарства.
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