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Абрамовичу не объяснили причины попадания под санкции ЕС, заявили адвокаты - РИА Новости, 12.07.2023
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16:27 12.07.2023 (обновлено: 17:16 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/abramovich-1883787161.html
Абрамовичу не объяснили причины попадания под санкции ЕС, заявили адвокаты
Абрамовичу не объяснили причины попадания под санкции ЕС, заявили адвокаты - РИА Новости, 12.07.2023
Абрамовичу не объяснили причины попадания под санкции ЕС, заявили адвокаты
Европейские власти не предоставили достоверной информации о причинах внесения миллиардера Романа Абрамовича в санкционный список, что нарушило его право на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:27
2023-07-12T17:16
в мире
роман абрамович
евросоюз
совет евросоюза
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ЛЮКСЕМБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Европейские власти не предоставили достоверной информации о причинах внесения миллиардера Романа Абрамовича в санкционный список, что нарушило его право на эффективную юридическую защиту, говорится в письменных пояснениях его адвокатов, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. "Истец не имел возможности осуществлять должным образом свою защиту на основании информации, предоставленной Советом ЕС", — утверждает сторона защиты.В частности, в документах не указывается, какие именно связи с российским руководством вменяются Абрамовичу. Адвокаты истца отметили, что в деле фигурируют газетные статьи и снимки с экранов интернет-сайтов. Кроме того, обвинение не называет лиц в российском руководстве, отношения с которыми якобы могли принести выгоду Абрамовичу.В среду в Суде ЕС завершились слушания по иску бизнесмена против Совета министров. Судья объявил, что решение будет вынесено в ближайшее время, о дате вердикта стороны процесса уведомят дополнительно.Защита Абрамовича требует отмены санкций и выплаты денежной компенсации.
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в мире, роман абрамович, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Роман Абрамович, Евросоюз, Совет Евросоюза
Абрамовичу не объяснили причины попадания под санкции ЕС, заявили адвокаты

Адвокаты Абрамовича считают, что Совет ЕС не предоставил им данных о причинах санкций

© POOL | Перейти в медиабанкБизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович
© POOL
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Бизнесмен Роман Абрамович. Архивное фото
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ЛЮКСЕМБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Европейские власти не предоставили достоверной информации о причинах внесения миллиардера Романа Абрамовича в санкционный список, что нарушило его право на эффективную юридическую защиту, говорится в письменных пояснениях его адвокатов, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
"Истец не имел возможности осуществлять должным образом свою защиту на основании информации, предоставленной Советом ЕС", — утверждает сторона защиты.
В частности, в документах не указывается, какие именно связи с российским руководством вменяются Абрамовичу. Адвокаты истца отметили, что в деле фигурируют газетные статьи и снимки с экранов интернет-сайтов. Кроме того, обвинение не называет лиц в российском руководстве, отношения с которыми якобы могли принести выгоду Абрамовичу.
В среду в Суде ЕС завершились слушания по иску бизнесмена против Совета министров. Судья объявил, что решение будет вынесено в ближайшее время, о дате вердикта стороны процесса уведомят дополнительно.
Защита Абрамовича требует отмены санкций и выплаты денежной компенсации.
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