https://ria.ru/20230712/abramovich-1883787161.html

Абрамовичу не объяснили причины попадания под санкции ЕС, заявили адвокаты

Абрамовичу не объяснили причины попадания под санкции ЕС, заявили адвокаты - РИА Новости, 12.07.2023

Абрамовичу не объяснили причины попадания под санкции ЕС, заявили адвокаты

Европейские власти не предоставили достоверной информации о причинах внесения миллиардера Романа Абрамовича в санкционный список, что нарушило его право на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:27

2023-07-12T16:27

2023-07-12T17:16

в мире

роман абрамович

евросоюз

совет евросоюза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780633533_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_afe618d06efe1a25b57af2fb31a669c5.jpg

ЛЮКСЕМБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Европейские власти не предоставили достоверной информации о причинах внесения миллиардера Романа Абрамовича в санкционный список, что нарушило его право на эффективную юридическую защиту, говорится в письменных пояснениях его адвокатов, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. "Истец не имел возможности осуществлять должным образом свою защиту на основании информации, предоставленной Советом ЕС", — утверждает сторона защиты.В частности, в документах не указывается, какие именно связи с российским руководством вменяются Абрамовичу. Адвокаты истца отметили, что в деле фигурируют газетные статьи и снимки с экранов интернет-сайтов. Кроме того, обвинение не называет лиц в российском руководстве, отношения с которыми якобы могли принести выгоду Абрамовичу.В среду в Суде ЕС завершились слушания по иску бизнесмена против Совета министров. Судья объявил, что решение будет вынесено в ближайшее время, о дате вердикта стороны процесса уведомят дополнительно.Защита Абрамовича требует отмены санкций и выплаты денежной компенсации.

https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, роман абрамович, евросоюз, совет евросоюза