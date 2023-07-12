https://ria.ru/20230712/abramovich-1883784372.html

В Европейском суде завершились слушания по делу Абрамовича

В Европейском суде завершились слушания по делу Абрамовича - РИА Новости, 12.07.2023

В Европейском суде завершились слушания по делу Абрамовича

Слушания в Европейском суде общей юрисдикции по делу попавшего под санкции российского миллиардера Романа Абрамовича завершились, суд в скором времени намерен... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:18

2023-07-12T16:18

2023-07-12T16:19

в мире

роман абрамович

евросоюз

совет евросоюза

европейский суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568780647_0:72:2901:1704_1920x0_80_0_0_8f383a8b66c95ca2d0c55b958700cb52.jpg

ЛЮКСЕМБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Слушания в Европейском суде общей юрисдикции по делу попавшего под санкции российского миллиардера Романа Абрамовича завершились, суд в скором времени намерен вынести решение, передает корреспондент РИА Новости. "Суд уведомит стороны о дате вынесения вердикта", - сказал судья на процессе по завершению слушаний. В среду в Люксембурге прошло заседание суда по иску Романа Абрамовича против Совета Евросоюза. Бизнесмен добивается снятия персональных санкций, считает, что для таких ограничений нет законных оснований. Помимо адвокатов Абрамовича, на слушаниях выступили представители Совета ЕС и Европейской комиссии. Решение Европейского суда по общим вопросам не является окончательным, оно может быть оспорено в суде высшей инстанции. Совет ЕС 15 марта 2022 года ввел персональные санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Романа Абрамовича. Его адвокаты требуют отменить это решение в отношении их клиента. Как следует из документов суда, защита настаивает на выплате в качестве компенсации морального ущерба одного миллиона евро, а также оплаты издержек, связанных с судебным процессом. Причем, миллион евро предлагается выплатить благотворительному фонду, созданному в связи с продажей английского футбольного клуба "Челси" для помощи жертвам конфликта. Персональные санкции Евросоюза предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны ЕС.

https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html

https://ria.ru/20230430/konfiskatsiya-1867851230.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, роман абрамович, евросоюз, совет евросоюза, европейский суд