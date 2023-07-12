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В Европейском суде завершились слушания по делу Абрамовича - РИА Новости, 12.07.2023
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16:18 12.07.2023 (обновлено: 16:19 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/abramovich-1883784372.html
В Европейском суде завершились слушания по делу Абрамовича
В Европейском суде завершились слушания по делу Абрамовича - РИА Новости, 12.07.2023
В Европейском суде завершились слушания по делу Абрамовича
Слушания в Европейском суде общей юрисдикции по делу попавшего под санкции российского миллиардера Романа Абрамовича завершились, суд в скором времени намерен... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:18
2023-07-12T16:19
в мире
роман абрамович
евросоюз
совет евросоюза
европейский суд
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ЛЮКСЕМБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Слушания в Европейском суде общей юрисдикции по делу попавшего под санкции российского миллиардера Романа Абрамовича завершились, суд в скором времени намерен вынести решение, передает корреспондент РИА Новости. "Суд уведомит стороны о дате вынесения вердикта", - сказал судья на процессе по завершению слушаний. В среду в Люксембурге прошло заседание суда по иску Романа Абрамовича против Совета Евросоюза. Бизнесмен добивается снятия персональных санкций, считает, что для таких ограничений нет законных оснований. Помимо адвокатов Абрамовича, на слушаниях выступили представители Совета ЕС и Европейской комиссии. Решение Европейского суда по общим вопросам не является окончательным, оно может быть оспорено в суде высшей инстанции. Совет ЕС 15 марта 2022 года ввел персональные санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Романа Абрамовича. Его адвокаты требуют отменить это решение в отношении их клиента. Как следует из документов суда, защита настаивает на выплате в качестве компенсации морального ущерба одного миллиона евро, а также оплаты издержек, связанных с судебным процессом. Причем, миллион евро предлагается выплатить благотворительному фонду, созданному в связи с продажей английского футбольного клуба "Челси" для помощи жертвам конфликта. Персональные санкции Евросоюза предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны ЕС.
https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html
https://ria.ru/20230430/konfiskatsiya-1867851230.html
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в мире, роман абрамович, евросоюз, совет евросоюза, европейский суд
В мире, Роман Абрамович, Евросоюз, Совет Евросоюза, Европейский суд
В Европейском суде завершились слушания по делу Абрамовича

Европейский суд скоро вынесет решение по делу Абрамовича о снятии персональных санкций

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРоман Абрамович
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Роман Абрамович. Архивное фото
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ЛЮКСЕМБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Слушания в Европейском суде общей юрисдикции по делу попавшего под санкции российского миллиардера Романа Абрамовича завершились, суд в скором времени намерен вынести решение, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд уведомит стороны о дате вынесения вердикта", - сказал судья на процессе по завершению слушаний.
Роман Абрамович
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18 июня, 17:12
В среду в Люксембурге прошло заседание суда по иску Романа Абрамовича против Совета Евросоюза. Бизнесмен добивается снятия персональных санкций, считает, что для таких ограничений нет законных оснований. Помимо адвокатов Абрамовича, на слушаниях выступили представители Совета ЕС и Европейской комиссии. Решение Европейского суда по общим вопросам не является окончательным, оно может быть оспорено в суде высшей инстанции.
Совет ЕС 15 марта 2022 года ввел персональные санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Романа Абрамовича. Его адвокаты требуют отменить это решение в отношении их клиента. Как следует из документов суда, защита настаивает на выплате в качестве компенсации морального ущерба одного миллиона евро, а также оплаты издержек, связанных с судебным процессом. Причем, миллион евро предлагается выплатить благотворительному фонду, созданному в связи с продажей английского футбольного клуба "Челси" для помощи жертвам конфликта.
Персональные санкции Евросоюза предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны ЕС.
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