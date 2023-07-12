https://ria.ru/20230712/abramovich-1883702984.html

Европейский суд рассматривает иск Абрамовича против Совета ЕС

Европейский суд рассматривает иск Абрамовича против Совета ЕС - РИА Новости, 12.07.2023

Европейский суд рассматривает иск Абрамовича против Совета ЕС

Заседание Европейского суда по иску попавшего под санкции российского миллиардера Романа Абрамовича против Совета Евросоюза проходит в среду в Люксембурге,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:30

2023-07-12T12:30

2023-07-12T12:30

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ЛЮКСЕМБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Заседание Европейского суда по иску попавшего под санкции российского миллиардера Романа Абрамовича против Совета Евросоюза проходит в среду в Люксембурге, передает корреспондент РИА Новости. Слушания проходят в главном зале суда общей юрисдикции. Значительная часть посетителей суда ЕС интересуется именно этим делом. Присутствуют представители западных СМИ. Источник в суде сообщил РИА Новости, что сам Абрамович на суд не приехал, как и не приезжал на предыдущие заседания, где рассматривались связанные с ним дела. Заседание суда началось с выступления адвоката Абрамовича, который подчеркнул, что его внесение в санкционные списки ошибочно, так как он не попадает под соответствующие критерии. "Тот факт, что Абрамович является миноритарным акционером в крупной российской компании, не является критерием для внесения в санкционные списки… Порядка 20 лет Абрамович не ведет активную деятельность в России как бизнесмен", - указал адвокат. Адвокат напомнил, что Абрамович контролирует только 28% акций Evraz Group. Кроме того, компания не находится под санкциями ЕС, значительная часть ее деятельности ведется за пределами России. Он предположил, что известность Абрамовича на Западе могла сыграть роль во внесение его в санкционные списки, особенно после приобретения футбольного клуба "Челси". "Роман Абрамович просит отменить решение о внесении его в санкционный список", - заключил адвокат. Представитель Совета ЕС в свою очередь заявил, что Абрамович остается влиятельным российским бизнесменом, даже несмотря на то, что не живет в России. В частности, он указывает на его участие как акционера в компании, большинство сотрудников которой граждане России. Кроме того, утверждают в Совете ЕС, попытки Абрамовича сыграть роль в качестве посредника в конфликте РФ и Украины свидетельствует о близких отношениях с российским руководством. Совет ЕС 15 марта 2022 года ввел персональные санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Романа Абрамовича. Его адвокаты требуют отменить это решение в отношении их клиента. Как следует из документов, размещенных на сайте суда, защита настаивает на выплате в качестве компенсации морального ущерба одного миллиона евро, а также оплаты издержек, связанных с судебным процессом. Причем миллион евро предлагается выплатить благотворительному фонду, созданному в связи с продажей английского футбольного клуба "Челси" для помощи жертвам конфликта. Персональные санкции Евросоюза предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны ЕС.

https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html

https://ria.ru/20220405/abramovich-1781900241.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, роман абрамович, евросоюз, совет евросоюза, evraz group, в мире