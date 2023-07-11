https://ria.ru/20230711/zerno-1883495532.html

Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево

Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево - РИА Новости, 11.07.2023

Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево

Белоруссии следует закупить российское зерно, пока оно дешевое, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:48

2023-07-11T12:48

2023-07-11T12:48

экономика

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Белоруссии следует закупить российское зерно, пока оно дешевое, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. "Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить. Это же золотовалютный резерв. Зерно всегда пригодится", - сказал Лукашенко. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игоря Брыло, для обеспечения устойчивой работы животноводства необходимо дополнительно закупить сравнительно небольшие объемы зерна в России.

https://ria.ru/20230710/zerno-1883333974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, александр лукашенко, россия