https://ria.ru/20230711/zerno-1883495532.html
Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево
Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево - РИА Новости, 11.07.2023
Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево
Белоруссии следует закупить российское зерно, пока оно дешевое, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:48
2023-07-11T12:48
2023-07-11T12:48
экономика
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Белоруссии следует закупить российское зерно, пока оно дешевое, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. "Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить. Это же золотовалютный резерв. Зерно всегда пригодится", - сказал Лукашенко. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игоря Брыло, для обеспечения устойчивой работы животноводства необходимо дополнительно закупить сравнительно небольшие объемы зерна в России.
https://ria.ru/20230710/zerno-1883333974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, александр лукашенко, россия
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия
Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево
Лукашенко: Белоруссии следует закупить зерно из России, пока оно дешево