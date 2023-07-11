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Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево - РИА Новости, 11.07.2023
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12:48 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/zerno-1883495532.html
Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево
Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево - РИА Новости, 11.07.2023
Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево
Белоруссии следует закупить российское зерно, пока оно дешевое, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:48
2023-07-11T12:48
экономика
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Белоруссии следует закупить российское зерно, пока оно дешевое, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. "Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить. Это же золотовалютный резерв. Зерно всегда пригодится", - сказал Лукашенко. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игоря Брыло, для обеспечения устойчивой работы животноводства необходимо дополнительно закупить сравнительно небольшие объемы зерна в России.
https://ria.ru/20230710/zerno-1883333974.html
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экономика, белоруссия, александр лукашенко, россия
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия
Лукашенко призвал закупать российское зерно, пока оно дешево

Лукашенко: Белоруссии следует закупить зерно из России, пока оно дешево

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка озимой пшеницы в Краснодарском крае
Уборка озимой пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Белоруссии следует закупить российское зерно, пока оно дешевое, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.
«
"Пока дешевое, надо закупать. И даже если покупное зерно будет где-то близко к себестоимости, так, если мощности есть, надо закупить и положить. Это же золотовалютный резерв. Зерно всегда пригодится", - сказал Лукашенко.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игоря Брыло, для обеспечения устойчивой работы животноводства необходимо дополнительно закупить сравнительно небольшие объемы зерна в России.
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ЭкономикаБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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