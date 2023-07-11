https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883627422.html
Зеленский заявил, что проведет несколько встреч во время саммита НАТО
Зеленский заявил, что проведет несколько встреч во время саммита НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Зеленский заявил, что проведет несколько встреч во время саммита НАТО
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в среду проведет ряд двусторонних встреч во время саммита НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T21:48
2023-07-11T21:48
2023-07-11T21:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в среду проведет ряд двусторонних встреч во время саммита НАТО в Вильнюсе. "Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе... Запланированы двусторонние встречи – с американскими, канадскими, немецкими, британскими, голландскими, японскими и другими партнерами. Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО", - написал он. Также Зеленский заявил, что после саммита привезет на Украину "новые важные инструменты защиты". Во вторник НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе указала, что будущее Украины - в альянсе, но при этом Киев должен выполнить ряд условий. Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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в мире, вильнюс, украина, владимир зеленский, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вильнюс, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Киев
Зеленский заявил, что проведет несколько встреч во время саммита НАТО
Зеленский заявил, что проведет несколько двусторонних встреч во время саммита НАТО в среду
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале
заявил, что в среду проведет ряд двусторонних встреч во время саммита НАТО в Вильнюсе.
"Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе... Запланированы двусторонние встречи – с американскими, канадскими, немецкими, британскими, голландскими, японскими и другими партнерами. Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО", - написал он.
Также Зеленский заявил, что после саммита привезет на Украину
"новые важные инструменты защиты".
Во вторник НАТО в коммюнике саммита в Вильнюсе указала, что будущее Украины - в альянсе, но при этом Киев
должен выполнить ряд условий.
Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.
Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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