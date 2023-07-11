https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883611740.html

Зеленский заявил, что Украина сделает НАТО сильнее

Зеленский заявил, что Украина сделает НАТО сильнее - РИА Новости, 11.07.2023

Зеленский заявил, что Украина сделает НАТО сильнее

Владимир Зеленский в Вильнюсе заявил, что НАТО сделает Украину безопаснее, а Украина сделает НАТО сильнее. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:25

2023-07-11T19:25

2023-07-11T19:25

в мире

вильнюс

украина

владимир зеленский

гитанас науседа

литва

нато

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в Вильнюсе заявил, что НАТО сделает Украину безопаснее, а Украина сделает НАТО сильнее. "Сегодня я поехал с верой в решение партнеров, с верой в сильную НАТО, в НАТО, которая не сомневается, не теряет время и не оглядывается на какого-нибудь агрессора. Я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, на которые мы заслуживаем. Которые ожидает каждый наш гражданин, воин, ребенок, мать... НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее", - сказал Зеленский, выступая на концерте, организованном в поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс. На концерте присутствовал и президент Литвы Гитанас Науседа, они вместе с Зеленским развернули на сцене украинский флаг, привезенный из утраченного украинской армией Артемовска. Ранее во вторник Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО. Украинские СМИ сообщили, что он выступит на саммите, однако позднее опровергли данное сообщение. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html

вильнюс

украина

литва

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в мире, вильнюс, украина, владимир зеленский, гитанас науседа, литва, нато