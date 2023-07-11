https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883505243.html

Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО

Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО

План Владимира Зеленского по приазовскому сражению, согласно которому украинские войска к саммиту НАТО должны были существенно продвинуться в сторону Азовского... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:18

2023-07-11T13:18

2023-07-11T13:18

специальная военная операция на украине

владимир рогов

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. План Владимира Зеленского по приазовскому сражению, согласно которому украинские войска к саммиту НАТО должны были существенно продвинуться в сторону Азовского моря, провалился, констатировал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. "План и расчет Зеленского по приазовскому сражению провалился. Украинские боевики рассчитывали к саммиту НАТО существенно продвинуться на линии фронта с перспективой выхода к побережью Азовского моря, но наша армия, проявив настоящие мужество и героизм, их не только остановила, но и нанесла существенный урон как в личном составе, так и боевой технике, в том числе западной, которая особенно красиво и символично горит на линии фронта", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, к саммиту НАТО противник не смог добиться каких-то существенных результатов - все атаки на васильевском (Пятихатки-Жеребянки), ореховском (Работино), а также пологовском (Дорожнянка) направлениях запорожского фронта закончились безрезультатно. Противнику, по словам Рогова, удалось лишь незначительно продвинуться в районе Времевского выступа, взяв ряд сел под оперативный контроль в низине. "Наша армия контролирует все высоты и в любой момент может выбить противника, который находится как на ладони", - подчеркнул Рогов. При этом, по его словам, учитывая "желание Зеленского покрасоваться перед странами НАТО", он может отдать приказ бросить на верную смерть новые резервы и штурмовые группы ВСУ, чтобы попытаться захватить хотя бы не имеющие стратегической важности села на линии фронта, чтобы затем "продать западным спонсорам как большую победу над русскими". "В ближайшие дни мы ожидаем увеличения активных штурмовых действия со стороны ВСУ", - отметил Рогов.

https://ria.ru/20230711/svo-1883302838.html

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир рогов, владимир зеленский, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, нато