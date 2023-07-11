https://ria.ru/20230711/zasedanie-1883625166.html

Зампостпреда России раскрыл детали заседания СБ ООН по "Северным потокам"

Зампостпреда России раскрыл детали заседания СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 11.07.2023

Зампостпреда России раскрыл детали заседания СБ ООН по "Северным потокам"

В запрошенном Россией сегодняшнем заседании СБ ООН по теме диверсий на трубопроводах "Северного потока" примет участие в том числе журналист-расследователь... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T21:24

2023-07-11T21:24

2023-07-11T21:24

в мире

россия

сша

польша

сеймур херш

дмитрий полянский

совет безопасности оон

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg

ООН, 11 июл – РИА Новости. В запрошенном Россией сегодняшнем заседании СБ ООН по теме диверсий на трубопроводах "Северного потока" примет участие в том числе журналист-расследователь Джеффри Бродский, погружавшийся на место взрывов, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "В запрошенном нами сегодня заседании Совбеза по подрыву Северных потоков примут участие в качестве докладчиков два независимых журналиста-расследователя: Брюс Грин и Джеффри Бродский. Последний лично погружался на место взрывов", - указал Полянский. Заседание начнется в 22.00 мск. Как Полянский сообщал ранее, Москва будет "наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется". Полянский отмечал, что Москва запросила председательствующую в СБ ООН Великобританию пригласить для отчета представителей этих трех стран. По его словам, ожидания отчета о трех национальных расследованиях Дании, Швеции и ФРГ со стороны стран-членов ООН нарастают. Ранее Россия, в том числе на площадке СБ ООН, неоднократно выражала недовольство в связи с тем, что ни Москве, ни Совбезу до сих пор ничего не известно о ходе расследований Швеции, Дании и Германии, несмотря на прозвучавшие призывы ускориться и быть транспарентнее. Как заявлял Полянский, Москва требует скорейшего отчета от властей трех стран. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушены на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Газета Wall Street Journal позднее сообщила, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана польская компания. В статье говорилось, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда", которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

россия

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, польша, сеймур херш, дмитрий полянский, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2, джо байден