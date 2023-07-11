https://ria.ru/20230711/zakon-1883575533.html

Госдума приняла закон о цифровом рубле

Госдума приняла закон о цифровом рубле - РИА Новости, 11.07.2023

Госдума приняла закон о цифровом рубле

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законы, связанные с внедрением в России цифрового рубля. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:28

2023-07-11T17:28

2023-07-11T18:07

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законы, связанные с внедрением в России цифрового рубля.Это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет находиться в обращении наряду с наличными и безналичными рублями. При этом не предусматривается привлечение цифровых рублей во вклады и депозиты.Закон закрепляет за Банком России статус оператора платформы и наделяет регулятор полномочиями по ее организации, установлению правил и обеспечению бесперебойной работы. Центробанк также обязуется гарантировать тайну о счетах цифрового рубля и об операциях пользователей.Инициативой не предусмотрены дополнительные ограничения на операции с цифровыми рублями для нерезидентов. Доступ к платформе им будут предоставлять участники системы — российские или иностранные уполномоченные банки, а в некоторых случаях — сам оператор.До конца 2024 года совет директоров Банка России по согласованию с Росфинмониторингом сможет определять круг пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать операции с ним, перечень видов таких операций и пороговые значения их сумм.Закон должен вступить в силу с 1 августа 2023-го, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже. С этого же года оператор платформы цифрового рубля будет приостанавливать операции по счету должника при его банкротстве. Остатки цифровых рублей на таком счете по указанию конкурсного управляющего будут перечисляться на основной счет банкрота в банке. Также с 2025-го при отсутствии или недостаточности у должника средств на банковских счетах и вкладах взыскание можно будет обратить на цифровые рубли на его счете.

https://ria.ru/20230327/rubl-1860481581.html

https://ria.ru/20230616/swift-1878596051.html

https://ria.ru/20230710/ogranicheniya-1883270421.html

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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)