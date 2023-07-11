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ГД приняла в I чтении закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО - РИА Новости, 11.07.2023
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17:55 11.07.2023
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ГД приняла в I чтении закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО
ГД приняла в I чтении закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО - РИА Новости, 11.07.2023
ГД приняла в I чтении закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T17:55
2023-07-11T17:55
общество
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или дедушкам и другим родственникам выплаты по обязательному государственному страхованию. "Законопроектом предлагается усовершенствовать публично-правовой механизм возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего, и распространить действие положений Федерального закона, включившего фактических воспитателей в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) застрахованных лиц с момента начала специальной военной операции, с 24 февраля 2022 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Как отмечается в тексте пояснительной записки к проекту, такая норма действует с 14 июля, но не распространяется на все случаи, возникшие до этой даты.
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общество, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
ГД приняла в I чтении закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО

ГД приняла в первом чтении закон о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или дедушкам и другим родственникам выплаты по обязательному государственному страхованию.
«
"Законопроектом предлагается усовершенствовать публично-правовой механизм возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего, и распространить действие положений Федерального закона, включившего фактических воспитателей в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) застрахованных лиц с момента начала специальной военной операции, с 24 февраля 2022 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.
Как отмечается в тексте пояснительной записки к проекту, такая норма действует с 14 июля, но не распространяется на все случаи, возникшие до этой даты.
 
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