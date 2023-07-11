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ГД приняла в I чтении закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО

ГД приняла в I чтении закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО - РИА Новости, 11.07.2023

ГД приняла в I чтении закон о выплатах воспитателям погибших участников СВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T17:55

2023-07-11T17:55

2023-07-11T17:55

общество

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий получать фактическим воспитателям участников спецоперации - старшим братьям, сестрам, бабушкам или дедушкам и другим родственникам выплаты по обязательному государственному страхованию. "Законопроектом предлагается усовершенствовать публично-правовой механизм возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего, и распространить действие положений Федерального закона, включившего фактических воспитателей в число выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) застрахованных лиц с момента начала специальной военной операции, с 24 февраля 2022 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Как отмечается в тексте пояснительной записки к проекту, такая норма действует с 14 июля, но не распространяется на все случаи, возникшие до этой даты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, вооруженные силы рф