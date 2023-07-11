https://ria.ru/20230711/vtb-1883495175.html

Путин встретится с главой ВТБ Костиным

Путин встретится с главой ВТБ Костиным - РИА Новости, 11.07.2023

Путин встретится с главой ВТБ Костиным

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным, тот проинформирует о работе банка, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:47

2023-07-11T12:47

2023-07-11T12:48

экономика

россия

андрей костин (банкир)

дмитрий песков

владимир путин

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582143317_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_9e8ec33c04a7166a4f45453e987e3afa.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным, тот проинформирует о работе банка, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет встреча, достаточно регулярно они происходят. Руководитель ВТБ Костин. Традиционно - рассказ, информирование главы государства о том, как живет, как развивается в нынешних условиях один из крупнейших российских банков", - сказал Песков. Он отметил, что вопросам развития отечественной банковской системы президент уделяет большое внимание. "Наша банковская система пусть не самая большая по объемам, по запасам в мире, но точно является одним из мировых лидеров по инструментарию, по технологиям, по комфортности для клиентов, для бизнеса. Это совершенно неоспоримый факт. Об этом сегодня как раз пойдет речь на беседе с Костиным", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230424/kompanii-1867358735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, андрей костин (банкир), дмитрий песков, владимир путин, втб