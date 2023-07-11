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Путин встретится с главой ВТБ Костиным
Путин встретится с главой ВТБ Костиным - РИА Новости, 11.07.2023
Путин встретится с главой ВТБ Костиным
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным, тот проинформирует о работе банка, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:47
2023-07-11T12:47
2023-07-11T12:48
экономика
россия
андрей костин (банкир)
дмитрий песков
владимир путин
втб
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным, тот проинформирует о работе банка, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет встреча, достаточно регулярно они происходят. Руководитель ВТБ Костин. Традиционно - рассказ, информирование главы государства о том, как живет, как развивается в нынешних условиях один из крупнейших российских банков", - сказал Песков. Он отметил, что вопросам развития отечественной банковской системы президент уделяет большое внимание. "Наша банковская система пусть не самая большая по объемам, по запасам в мире, но точно является одним из мировых лидеров по инструментарию, по технологиям, по комфортности для клиентов, для бизнеса. Это совершенно неоспоримый факт. Об этом сегодня как раз пойдет речь на беседе с Костиным", - добавил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей костин (банкир), дмитрий песков, владимир путин, втб
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВТБ
Путин встретится с главой ВТБ Костиным
Песков сообщил, что Костин на личной встрече проинформирует Путина о работе банка ВТБ
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным, тот проинформирует о работе банка, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет встреча, достаточно регулярно они происходят. Руководитель ВТБ Костин. Традиционно - рассказ, информирование главы государства о том, как живет, как развивается в нынешних условиях один из крупнейших российских банков", - сказал Песков.
Он отметил, что вопросам развития отечественной банковской системы президент уделяет большое внимание. "Наша банковская система пусть не самая большая по объемам, по запасам в мире, но точно является одним из мировых лидеров по инструментарию, по технологиям, по комфортности для клиентов, для бизнеса. Это совершенно неоспоримый факт. Об этом сегодня как раз пойдет речь на беседе с Костиным", - добавил Песков.
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