https://ria.ru/20230711/vsu-1883621517.html
В США назвали города, которые Украина потеряет без вмешательства НАТО
В США назвали города, которые Украина потеряет без вмешательства НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
В США назвали города, которые Украина потеряет без вмешательства НАТО
Если Россия скорректирует цели спецоперации, то Украина из-за провального контрнаступления может не удержать контроль над Одессой и Харьковом без прямого... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:47
2023-07-11T20:47
2023-07-11T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
россия
нато
вооруженные силы украины
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840105_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_9d093d13b174c15c98e6a785284fdd32.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Если Россия скорректирует цели спецоперации, то Украина из-за провального контрнаступления может не удержать контроль над Одессой и Харьковом без прямого вмешательства НАТО, написали обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для Newsweek."Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, <…> единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу", — говорится в публикации.Широко разрекламированное весеннее наступление ВСУ оказалось провальным. Ни один аналитик, придерживающийся объективной точки зрения, не верит, что Украина сможет самостоятельно захватить утраченные территории, отметили авторы материала.При этом ввод натовских войск на территорию бывшей советской республики будет иметь катастрофические последствия. Результатом этих действий может стать третья мировая война, резюмировали журналисты.
https://ria.ru/20230711/vsu-1883615972.html
украина
харьков
россия
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840105_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c97d9260c002051651bd28c56b6ccdd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьков, россия, нато, вооруженные силы украины, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Одесса
В США назвали города, которые Украина потеряет без вмешательства НАТО
Newsweek: без введения войск НАТО на Украину Зеленский может потерять Харьков и Одессу