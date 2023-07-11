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В США назвали города, которые Украина потеряет без вмешательства НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 11.07.2023 (обновлено: 21:18 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/vsu-1883621517.html
В США назвали города, которые Украина потеряет без вмешательства НАТО
В США назвали города, которые Украина потеряет без вмешательства НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
В США назвали города, которые Украина потеряет без вмешательства НАТО
Если Россия скорректирует цели спецоперации, то Украина из-за провального контрнаступления может не удержать контроль над Одессой и Харьковом без прямого... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T20:47
2023-07-11T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
россия
нато
вооруженные силы украины
одесса
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Если Россия скорректирует цели спецоперации, то Украина из-за провального контрнаступления может не удержать контроль над Одессой и Харьковом без прямого вмешательства НАТО, написали обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для Newsweek.&quot;Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, &lt;…&gt; единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу&quot;, — говорится в публикации.Широко разрекламированное весеннее наступление ВСУ оказалось провальным. Ни один аналитик, придерживающийся объективной точки зрения, не верит, что Украина сможет самостоятельно захватить утраченные территории, отметили авторы материала.При этом ввод натовских войск на территорию бывшей советской республики будет иметь катастрофические последствия. Результатом этих действий может стать третья мировая война, резюмировали журналисты.
https://ria.ru/20230711/vsu-1883615972.html
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в мире, украина, харьков, россия, нато, вооруженные силы украины, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Одесса
В США назвали города, которые Украина потеряет без вмешательства НАТО

Newsweek: без введения войск НАТО на Украину Зеленский может потерять Харьков и Одессу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости
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Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Если Россия скорректирует цели спецоперации, то Украина из-за провального контрнаступления может не удержать контроль над Одессой и Харьковом без прямого вмешательства НАТО, написали обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для Newsweek.
«

"Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация — это, возможно, <…> единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу", — говорится в публикации.

Широко разрекламированное весеннее наступление ВСУ оказалось провальным. Ни один аналитик, придерживающийся объективной точки зрения, не верит, что Украина сможет самостоятельно захватить утраченные территории, отметили авторы материала.
При этом ввод натовских войск на территорию бывшей советской республики будет иметь катастрофические последствия. Результатом этих действий может стать третья мировая война, резюмировали журналисты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныОдесса
 
 
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