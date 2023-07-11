https://ria.ru/20230711/vsu-1883615972.html

Двадцать километров ада. Генерал ужаснулся ловушке, в которую попали ВСУ

Двадцать километров ада. Генерал ужаснулся ловушке, в которую попали ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023

Двадцать километров ада. Генерал ужаснулся ловушке, в которую попали ВСУ

Украинские войска не могут добиться каких-ибо результатов при контрнаступлении из-за хорошо укрепленной линии обороны российской армии, заявил бригадный генерал РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T19:54

2023-07-11T19:54

2023-07-11T20:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские войска не могут добиться каких-ибо результатов при контрнаступлении из-за хорошо укрепленной линии обороны российской армии, заявил бригадный генерал ВС США в отставке Марк Киммитт в интервью WSJ."Это 20 километров ада", — оценил он российские рубежи.По словам военного, эта протяженная многоуровневая линия обороны не позволяет пройти натовской технике.Сейчас ВСУ оказались в ловушке, им так и не удалось добиться существенных продвижений с начала наступления. Нет никаких сомнений, что на передовой идут самые тяжелые бои, добавил Киммитт.

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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша