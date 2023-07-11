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Двадцать километров ада. Генерал ужаснулся ловушке, в которую попали ВСУ
Двадцать километров ада. Генерал ужаснулся ловушке, в которую попали ВСУ - РИА Новости, 11.07.2023
Двадцать километров ада. Генерал ужаснулся ловушке, в которую попали ВСУ
Украинские войска не могут добиться каких-ибо результатов при контрнаступлении из-за хорошо укрепленной линии обороны российской армии, заявил бригадный генерал РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T19:54
2023-07-11T19:54
2023-07-11T20:11
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские войска не могут добиться каких-ибо результатов при контрнаступлении из-за хорошо укрепленной линии обороны российской армии, заявил бригадный генерал ВС США в отставке Марк Киммитт в интервью WSJ."Это 20 километров ада", — оценил он российские рубежи.По словам военного, эта протяженная многоуровневая линия обороны не позволяет пройти натовской технике.Сейчас ВСУ оказались в ловушке, им так и не удалось добиться существенных продвижений с начала наступления. Нет никаких сомнений, что на передовой идут самые тяжелые бои, добавил Киммитт.
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
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Двадцать километров ада. Генерал ужаснулся ловушке, в которую попали ВСУ
Генерал ВС США Киммитт: ВСУ не смогут пробить многокилометровую линию обороны ВС России