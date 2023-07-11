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ВС России уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 11.07.2023 (обновлено: 14:05 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/vsu-1883514311.html
ВС России уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.07.2023
ВС России уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 105 украинских военных, 14 единиц техники на краснолиманском направлении, а... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:56
2023-07-11T14:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 105 украинских военных, 14 единиц техники на краснолиманском направлении, а также пресекла деятельность украинских диверсантов в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы в ЛНР, Серебрянки и Терн в ДНР. В районе Терн также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки уничтожено до 105 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 105 украинских солдат на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 105 украинских военных, 14 единиц техники на краснолиманском направлении, а также пресекла деятельность украинских диверсантов в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы в ЛНР, Серебрянки и Терн в ДНР. В районе Терн также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
"За сутки уничтожено до 105 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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