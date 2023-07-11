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ВС России уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.07.2023

ВС России уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 105 украинских военных, 14 единиц техники на краснолиманском направлении, а... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:56

2023-07-11T13:56

2023-07-11T14:05

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 105 украинских военных, 14 единиц техники на краснолиманском направлении, а также пресекла деятельность украинских диверсантов в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы в ЛНР, Серебрянки и Терн в ДНР. В районе Терн также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки уничтожено до 105 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины