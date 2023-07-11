Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости презентовало VR-проект о народных промыслах - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/vr-proekt-1883551044.html
РИА Новости презентовало VR-проект о народных промыслах
РИА Новости презентовало VR-проект о народных промыслах - РИА Новости, 11.07.2023
РИА Новости презентовало VR-проект о народных промыслах
Презентация нового VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" состоялась во вторник в международном мультимедийном пресс-центре... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:06
2023-07-11T16:06
россия
роман карманов
президентский фонд культурных инициатив
миа "россия сегодня"
риа новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883544021_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_bd6d43df97399098d5e33e88e95e2290.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Презентация нового VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" состоялась во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Проект, призванный популяризировать народные промыслы в современном формате, создан специалистами РИА Новости по заказу ассоциации "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив."Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" — это просветительский интерактивный проект, который знакомит с уникальными художественными традициями и техниками прикладного искусства разных регионов страны. В игровом пространстве предметы современного интерьера сочетаются с элементами нематериального культурного наследия России."Такие проекты - это уже передовая технология, максимально вовлекающая в процесс любого, особенно ребенка, который может свободно ориентироваться в VR-пространстве. Для них интересно пощупать, порисовать, быть вовлеченным в процесс, а потом они усвоят эти навыки и знания как свои собственные. Эти технологии надо распространять и применять более широко, чтобы узоры стали частью культурного кода. "Игра ремесел" на это прямым образом и влияет", - по достоинству оценил проект генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Надев очки виртуальной реальности, пользователь изучит особенности народных ремесел, создаст свои варианты применения традиционных узоров для разработки дизайна предметов быта, окружающих нас каждый день. В VR-проекте представлены жостовская и тагильская росписи по металлу, мезенская и хохломская росписи по дереву, гжельская роспись керамики и палехская лаковая миниатюра."Мы гордимся наследием нашей страны и обеспокоены снижением интереса к росписям, орнаментам и дизайну в традиционной стилистике среди молодежи. Появилась идея сделать подобный VR-проект, чтобы в популярном формате виртуальной реальности рассказать о нашей многовековой истории и прилечь к ней внимание юного поколения, – отметил председатель правления ассоциации "Наследие и традиции" Сергей Коломийцев. – Считаем, что получилось! Команда РИА Новости создала увлекательный сюжет, погружающий пользователей в мир народных промыслов"."Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" разрабатывалась вместе со специалистами предприятий, которые и в XXI веке сохраняют художественные и технологические традиции и остаются перспективными туристическими направлениями: "Гжельская мануфактура", "Объединение художников Палеха", "Хохломская роспись" и др. Проект размещен на крупнейшей международной площадке Steam и бесплатно доступен сразу на трех языках: русском, английском и китайском."Для молодежи промыслы начинают становится интересными - это на уровне исторического подсознания и исторической памяти. Сейчас молодые люди начинают задавать вопрос "кто мы, россияне?". У нас древняя история и громадное количество народов со своим культурным наследием, которое вошло в контекст общей российской цивилизации, - сказал на мероприятии заслуженный работник культуры, эксперт министерства культуры и министерства торговли и промышленности Андрей Гилодо. - Проект мне кажется интересным и для музеев, потому их коллекции могут быть доступны в VR-формате как художникам отдаленных регионов, работающих на промыслах так и просто широкому кругу зрителей".На презентации были продемонстрировали и настоящие уникальные предметы народного творчества – сувениры с гжельскими узорами, семикаракорской и городецкой росписью, традиционные подносы с жостовской и хохломской росписью. Их предоставили члены ассоциации "Наследие и традиции".
https://sn.ria.ru/20230705/vr-1882370713.html
https://ria.ru/20230703/vr-proekty-1881968626.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883544021_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_07168860e5d9896a1f1bf7503268a698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, миа "россия сегодня", риа новости
Россия, Роман Карманов, Президентский фонд культурных инициатив, МИА "Россия сегодня", РИА Новости

РИА Новости презентовало VR-проект о народных промыслах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов во время презентации VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в ММПЦ "Россия сегодня" в Москве
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов во время презентации VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов в ММПЦ Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов во время презентации VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в ММПЦ "Россия сегодня" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Презентация нового VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" состоялась во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Проект, призванный популяризировать народные промыслы в современном формате, создан специалистами РИА Новости по заказу ассоциации "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" — это просветительский интерактивный проект, который знакомит с уникальными художественными традициями и техниками прикладного искусства разных регионов страны. В игровом пространстве предметы современного интерьера сочетаются с элементами нематериального культурного наследия России.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПрезентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Презентация VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
Презентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 5
© РИА Новости / Виталий БелоусовПрезентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Презентация VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
Презентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 5
© РИА Новости / Виталий БелоусовПрезентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Презентация VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
Презентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 5
© РИА Новости / Виталий БелоусовПрезентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Презентация VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
Презентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 5
© РИА Новости / Виталий БелоусовПрезентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Презентация VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
Презентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
5 из 5
Презентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 5
Презентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 5
Презентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 5
Презентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 5
Презентация VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
5 из 5
«
"Такие проекты - это уже передовая технология, максимально вовлекающая в процесс любого, особенно ребенка, который может свободно ориентироваться в VR-пространстве. Для них интересно пощупать, порисовать, быть вовлеченным в процесс, а потом они усвоят эти навыки и знания как свои собственные. Эти технологии надо распространять и применять более широко, чтобы узоры стали частью культурного кода. "Игра ремесел" на это прямым образом и влияет", - по достоинству оценил проект генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Надев очки виртуальной реальности, пользователь изучит особенности народных ремесел, создаст свои варианты применения традиционных узоров для разработки дизайна предметов быта, окружающих нас каждый день. В VR-проекте представлены жостовская и тагильская росписи по металлу, мезенская и хохломская росписи по дереву, гжельская роспись керамики и палехская лаковая миниатюра.
VR - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
VR-проекты по истории представят на российско-таджикском музейном форуме
5 июля, 14:40
«
"Мы гордимся наследием нашей страны и обеспокоены снижением интереса к росписям, орнаментам и дизайну в традиционной стилистике среди молодежи. Появилась идея сделать подобный VR-проект, чтобы в популярном формате виртуальной реальности рассказать о нашей многовековой истории и прилечь к ней внимание юного поколения, – отметил председатель правления ассоциации "Наследие и традиции" Сергей Коломийцев. – Считаем, что получилось! Команда РИА Новости создала увлекательный сюжет, погружающий пользователей в мир народных промыслов".
"Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" разрабатывалась вместе со специалистами предприятий, которые и в XXI веке сохраняют художественные и технологические традиции и остаются перспективными туристическими направлениями: "Гжельская мануфактура", "Объединение художников Палеха", "Хохломская роспись" и др. Проект размещен на крупнейшей международной площадке Steam и бесплатно доступен сразу на трех языках: русском, английском и китайском.
«
"Для молодежи промыслы начинают становится интересными - это на уровне исторического подсознания и исторической памяти. Сейчас молодые люди начинают задавать вопрос "кто мы, россияне?". У нас древняя история и громадное количество народов со своим культурным наследием, которое вошло в контекст общей российской цивилизации, - сказал на мероприятии заслуженный работник культуры, эксперт министерства культуры и министерства торговли и промышленности Андрей Гилодо. - Проект мне кажется интересным и для музеев, потому их коллекции могут быть доступны в VR-формате как художникам отдаленных регионов, работающих на промыслах так и просто широкому кругу зрителей".
На презентации были продемонстрировали и настоящие уникальные предметы народного творчества – сувениры с гжельскими узорами, семикаракорской и городецкой росписью, традиционные подносы с жостовской и хохломской росписью. Их предоставили члены ассоциации "Наследие и традиции".
VR-проекты РИА Новости представлены на Российской креативной неделе - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
VR-проекты РИА Новости представлены на "Российской креативной неделе"
3 июля, 16:55
 
РоссияРоман КармановПрезидентский фонд культурных инициативМИА "Россия сегодня"РИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала