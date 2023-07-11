https://ria.ru/20230711/vr-proekt-1883551044.html

РИА Новости презентовало VR-проект о народных промыслах

РИА Новости презентовало VR-проект о народных промыслах - РИА Новости, 11.07.2023

РИА Новости презентовало VR-проект о народных промыслах

Презентация нового VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" состоялась во вторник в международном мультимедийном пресс-центре... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:06

2023-07-11T16:06

2023-07-11T16:06

россия

роман карманов

президентский фонд культурных инициатив

миа "россия сегодня"

риа новости

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Презентация нового VR-проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" состоялась во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Проект, призванный популяризировать народные промыслы в современном формате, создан специалистами РИА Новости по заказу ассоциации "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив."Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" — это просветительский интерактивный проект, который знакомит с уникальными художественными традициями и техниками прикладного искусства разных регионов страны. В игровом пространстве предметы современного интерьера сочетаются с элементами нематериального культурного наследия России."Такие проекты - это уже передовая технология, максимально вовлекающая в процесс любого, особенно ребенка, который может свободно ориентироваться в VR-пространстве. Для них интересно пощупать, порисовать, быть вовлеченным в процесс, а потом они усвоят эти навыки и знания как свои собственные. Эти технологии надо распространять и применять более широко, чтобы узоры стали частью культурного кода. "Игра ремесел" на это прямым образом и влияет", - по достоинству оценил проект генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Надев очки виртуальной реальности, пользователь изучит особенности народных ремесел, создаст свои варианты применения традиционных узоров для разработки дизайна предметов быта, окружающих нас каждый день. В VR-проекте представлены жостовская и тагильская росписи по металлу, мезенская и хохломская росписи по дереву, гжельская роспись керамики и палехская лаковая миниатюра."Мы гордимся наследием нашей страны и обеспокоены снижением интереса к росписям, орнаментам и дизайну в традиционной стилистике среди молодежи. Появилась идея сделать подобный VR-проект, чтобы в популярном формате виртуальной реальности рассказать о нашей многовековой истории и прилечь к ней внимание юного поколения, – отметил председатель правления ассоциации "Наследие и традиции" Сергей Коломийцев. – Считаем, что получилось! Команда РИА Новости создала увлекательный сюжет, погружающий пользователей в мир народных промыслов"."Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" разрабатывалась вместе со специалистами предприятий, которые и в XXI веке сохраняют художественные и технологические традиции и остаются перспективными туристическими направлениями: "Гжельская мануфактура", "Объединение художников Палеха", "Хохломская роспись" и др. Проект размещен на крупнейшей международной площадке Steam и бесплатно доступен сразу на трех языках: русском, английском и китайском."Для молодежи промыслы начинают становится интересными - это на уровне исторического подсознания и исторической памяти. Сейчас молодые люди начинают задавать вопрос "кто мы, россияне?". У нас древняя история и громадное количество народов со своим культурным наследием, которое вошло в контекст общей российской цивилизации, - сказал на мероприятии заслуженный работник культуры, эксперт министерства культуры и министерства торговли и промышленности Андрей Гилодо. - Проект мне кажется интересным и для музеев, потому их коллекции могут быть доступны в VR-формате как художникам отдаленных регионов, работающих на промыслах так и просто широкому кругу зрителей".На презентации были продемонстрировали и настоящие уникальные предметы народного творчества – сувениры с гжельскими узорами, семикаракорской и городецкой росписью, традиционные подносы с жостовской и хохломской росписью. Их предоставили члены ассоциации "Наследие и традиции".

https://sn.ria.ru/20230705/vr-1882370713.html

https://ria.ru/20230703/vr-proekty-1881968626.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, миа "россия сегодня", риа новости