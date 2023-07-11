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Появились подробности крушения вертолета в Непале - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
10:51 11.07.2023 (обновлено: 13:16 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/vertolet-1883448519.html
Появились подробности крушения вертолета в Непале
Появились подробности крушения вертолета в Непале - РИА Новости, 11.07.2023
Появились подробности крушения вертолета в Непале
Пять граждан Мексики находились на борту разбившегося в Непале вертолета местной авиакомпании Manang Air, сообщило издание Kathmandu Post. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:51
2023-07-11T13:16
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непал
мексика
новости - туризм
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Пять граждан Мексики находились на борту разбившегося в Непале вертолета местной авиакомпании Manang Air, сообщило издание Kathmandu Post. "На борту вертолета находились шесть человек – капитан Чет Бахадур Гурунг и пятеро граждан Мексики", - сказал менеджер по эксплуатации и безопасности авиакомпании Manang Air Раджу Нойпане. Он отметил, что вертолет высотной авиации вместе с сотрудниками службы безопасности прибыл на место крушения. Подробности о состоянии пассажиров и пилота пока не поступали. По словам заместителя председателя сельского муниципалитета Нванга Лакпы Шерпа, местные жители сообщили, что вертолет был найден разбившимся недалеко от деревни Бхакандже. Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что вертолет непальской авиакомпании Manang Air с шестью людьми перестал выходить на связь через 15 минут после взлета. Вертолет вылетел в столицу страны из населенного пункта Сурки, расположенного в непальском регионе Солукхумбу, который граничит с горой Эверест. Компания Manang Air основана в 1997 году и предоставляет свои услуги для коммерческих авиаперевозок на территории Непала. В распоряжении авиакомпании есть два вертолета AS350 B3 (H125), оснащенных двигателями, специально предназначенными для больших высот.
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в мире, непал, мексика, новости - туризм
Туризм, В мире, Непал, Мексика, Новости - Туризм
Появились подробности крушения вертолета в Непале

Kathmandu Post: на борту разбившегося в Непале вертолета были пять туристов из Мексики

© AP Photo / Niranjan ShresthaЭверест
Эверест - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Эверест. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Пять граждан Мексики находились на борту разбившегося в Непале вертолета местной авиакомпании Manang Air, сообщило издание Kathmandu Post.
«
"На борту вертолета находились шесть человек – капитан Чет Бахадур Гурунг и пятеро граждан Мексики", - сказал менеджер по эксплуатации и безопасности авиакомпании Manang Air Раджу Нойпане.
Он отметил, что вертолет высотной авиации вместе с сотрудниками службы безопасности прибыл на место крушения. Подробности о состоянии пассажиров и пилота пока не поступали.
По словам заместителя председателя сельского муниципалитета Нванга Лакпы Шерпа, местные жители сообщили, что вертолет был найден разбившимся недалеко от деревни Бхакандже.
Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что вертолет непальской авиакомпании Manang Air с шестью людьми перестал выходить на связь через 15 минут после взлета. Вертолет вылетел в столицу страны из населенного пункта Сурки, расположенного в непальском регионе Солукхумбу, который граничит с горой Эверест.
Компания Manang Air основана в 1997 году и предоставляет свои услуги для коммерческих авиаперевозок на территории Непала. В распоряжении авиакомпании есть два вертолета AS350 B3 (H125), оснащенных двигателями, специально предназначенными для больших высот.
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