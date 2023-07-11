https://ria.ru/20230711/vertolet-1883444433.html
В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек
В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек - РИА Новости, 11.07.2023
В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек
Вертолет непальской авиакомпании Manang Air с шестью людьми на борту пропал в Непале недалеко от Эвереста, сообщает издание Kathmandu Post. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:38
2023-07-11T10:38
2023-07-11T10:48
в мире
непал
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/69/1555106910_0:96:1635:1016_1920x0_80_0_0_9e82d3152774f032cd0447d95a7d5277.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Вертолет непальской авиакомпании Manang Air с шестью людьми на борту пропал в Непале недалеко от Эвереста, сообщает издание Kathmandu Post. "Вертолет вылетел из Сурки в столицу в 09:45 утра (07.00 мск)", - сообщил сотрудник управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул. По его словам, машина перестала подавать сигналы через 15 минут после взлета. На борту вертолета был местный пилот и пять иностранцев. Вертолет пропал в непальском регионе Солукхумбу, который граничит с горой Эверест. Позже местные жители сообщили, что вертолет был найден разбившимся недалеко от деревни Бхакандже.Компания Manang Air основана в 1997 году и предоставляет свои услуги для коммерческих авиаперевозок на территории Непала. В распоряжении авиакомпании есть два вертолета AS350 B3 (H125), оснащенных двигателями, специально предназначенными для больших высот.
https://ria.ru/20230529/everest-1874272747.html
непал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/69/1555106910_77:0:1558:1111_1920x0_80_0_0_749d65dcb4485fd92d7c0cec8f9066f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, новости - туризм
В мире, Непал, Туризм, Новости - Туризм
В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек
Вертолет, на борту которого был пилот и пять иностранцев, разбился недалеко от Эвереста