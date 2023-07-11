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В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек

В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек - РИА Новости, 11.07.2023

В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек

Вертолет непальской авиакомпании Manang Air с шестью людьми на борту пропал в Непале недалеко от Эвереста, сообщает издание Kathmandu Post. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:38

2023-07-11T10:38

2023-07-11T10:48

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Вертолет непальской авиакомпании Manang Air с шестью людьми на борту пропал в Непале недалеко от Эвереста, сообщает издание Kathmandu Post. "Вертолет вылетел из Сурки в столицу в 09:45 утра (07.00 мск)", - сообщил сотрудник управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул. По его словам, машина перестала подавать сигналы через 15 минут после взлета. На борту вертолета был местный пилот и пять иностранцев. Вертолет пропал в непальском регионе Солукхумбу, который граничит с горой Эверест. Позже местные жители сообщили, что вертолет был найден разбившимся недалеко от деревни Бхакандже.Компания Manang Air основана в 1997 году и предоставляет свои услуги для коммерческих авиаперевозок на территории Непала. В распоряжении авиакомпании есть два вертолета AS350 B3 (H125), оснащенных двигателями, специально предназначенными для больших высот.

https://ria.ru/20230529/everest-1874272747.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, новости - туризм