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В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек - РИА Новости, 11.07.2023
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Туризм
 
10:38 11.07.2023 (обновлено: 10:48 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/vertolet-1883444433.html
В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек
В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек - РИА Новости, 11.07.2023
В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек
Вертолет непальской авиакомпании Manang Air с шестью людьми на борту пропал в Непале недалеко от Эвереста, сообщает издание Kathmandu Post. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:38
2023-07-11T10:48
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Вертолет непальской авиакомпании Manang Air с шестью людьми на борту пропал в Непале недалеко от Эвереста, сообщает издание Kathmandu Post. "Вертолет вылетел из Сурки в столицу в 09:45 утра (07.00 мск)", - сообщил сотрудник управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул. По его словам, машина перестала подавать сигналы через 15 минут после взлета. На борту вертолета был местный пилот и пять иностранцев. Вертолет пропал в непальском регионе Солукхумбу, который граничит с горой Эверест. Позже местные жители сообщили, что вертолет был найден разбившимся недалеко от деревни Бхакандже.Компания Manang Air основана в 1997 году и предоставляет свои услуги для коммерческих авиаперевозок на территории Непала. В распоряжении авиакомпании есть два вертолета AS350 B3 (H125), оснащенных двигателями, специально предназначенными для больших высот.
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в мире, непал, новости - туризм
В мире, Непал, Туризм, Новости - Туризм
В Непале разбился вертолет, на борту были шесть человек

Вертолет, на борту которого был пилот и пять иностранцев, разбился недалеко от Эвереста

© AP Photo / Niranjan ShresthaЭверест
Эверест - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Эверест. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Вертолет непальской авиакомпании Manang Air с шестью людьми на борту пропал в Непале недалеко от Эвереста, сообщает издание Kathmandu Post.
«
"Вертолет вылетел из Сурки в столицу в 09:45 утра (07.00 мск)", - сообщил сотрудник управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул. По его словам, машина перестала подавать сигналы через 15 минут после взлета. На борту вертолета был местный пилот и пять иностранцев.
Вертолет пропал в непальском регионе Солукхумбу, который граничит с горой Эверест.
Позже местные жители сообщили, что вертолет был найден разбившимся недалеко от деревни Бхакандже.
Компания Manang Air основана в 1997 году и предоставляет свои услуги для коммерческих авиаперевозок на территории Непала. В распоряжении авиакомпании есть два вертолета AS350 B3 (H125), оснащенных двигателями, специально предназначенными для больших высот.
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