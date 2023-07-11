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ЦБ заявил о сокращении вложений россиян в иностранную наличную валюту
ЦБ заявил о сокращении вложений россиян в иностранную наличную валюту - РИА Новости, 11.07.2023
ЦБ заявил о сокращении вложений россиян в иностранную наличную валюту
Вложения россиян в иностранную наличную валюту в мае продолжали сокращаться, говорится в материалах Центробанка. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:12
2023-07-11T14:12
2023-07-11T14:12
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вложения россиян в иностранную наличную валюту в мае продолжали сокращаться, говорится в материалах Центробанка. "Сбережения домохозяйств в национальной валюте в мае увеличились на 231,2 миллиарда рублей, в то время как в апреле их прирост был почти в два раза больше (+401 миллиард рублей). Вложения населения в иностранную наличную валюту в мае (так же как в марте - апреле) продолжали сокращаться (-23,9 миллиарда в рублевом эквиваленте)", - сообщил регулятор. Средства населения на депозитах в российских банках в мае увеличились на 580,7 миллиарда рублей после роста на 578,4 миллиарда рублей в апреле. По данным ЦБ, прирост по-прежнему был обеспечен за счет переводных депозитов - на 478,7 миллиарда рублей. Другие (срочные) депозиты в иностранной валюте продолжили сокращаться (на 52,2 миллиарда рублей). Средства населения на депозитах в банках-нерезидентах, по предварительным оценкам Банка России, возросли на 138,3 миллиарда рублей.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о сокращении вложений россиян в иностранную наличную валюту
ЦБ: россияне в мае продолжили сокращать вложения в иностранную наличную валюту
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Вложения россиян в иностранную наличную валюту в мае продолжали сокращаться, говорится в материалах
Центробанка.
"Сбережения домохозяйств в национальной валюте в мае увеличились на 231,2 миллиарда рублей, в то время как в апреле их прирост был почти в два раза больше (+401 миллиард рублей). Вложения населения в иностранную наличную валюту в мае (так же как в марте - апреле) продолжали сокращаться (-23,9 миллиарда в рублевом эквиваленте)", - сообщил регулятор.
Средства населения на депозитах в российских банках в мае увеличились на 580,7 миллиарда рублей после роста на 578,4 миллиарда рублей в апреле.
По данным ЦБ, прирост по-прежнему был обеспечен за счет переводных депозитов - на 478,7 миллиарда рублей. Другие (срочные) депозиты в иностранной валюте продолжили сокращаться (на 52,2 миллиарда рублей).
Средства населения на депозитах в банках-нерезидентах, по предварительным оценкам Банка России, возросли на 138,3 миллиарда рублей.
ЦБ допустил сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре