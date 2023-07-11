https://ria.ru/20230711/usa-1883633826.html

Конгрессвумен инициировала поправки о выходе США из НАТО

Конгрессвумен инициировала поправки о выходе США из НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Конгрессвумен инициировала поправки о выходе США из НАТО

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) внесла ряд поправок в проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T22:59

2023-07-11T22:59

2023-07-11T22:59

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) внесла ряд поправок в проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, в том числе предписывающих президенту Джо Байдену начать процесс выхода страны из НАТО, а также приостановить выделение помощи Киеву до завершения украинского конфликта. Ранее в этот же день спецкомитет Палаты представителей провел слушания по так называемому Закону о национальной обороне (NDAA), предусматривающему выделение средств на военные нужды США в размере порядка 886 миллиардов долларов. Законодатели внесли в законопроект сотни поправок, в том числе те, что инициировала снискавшая скандальную известность конгрессвумен Грин. Одна из поправок, в частности, предписывает американскому президенту "предпринять шаги, которые могут оказаться необходимыми" для выхода США из НАТО. Другая налагает запрет на выделение федеральных средств США на нужды Украины до тех пор, пока Байден не сможет подтвердить Конгрессу, что конфликт в этой стране урегулирован дипломатическими средствами. Кроме того, конгрессвумен внесла поправки в проект национального оборонного бюджета, запрещающие поставки Украине истребителей четвертого поколения F-16 и ракет большой дальности. "NDAA должен финансировать оборону лишь нашей страны, а не войну в другой стране", - прокомментировала в Twitter свои инициативы Грин. Накануне конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц (штат Флорида) выступил с заявлением, что намерен выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, запрещающей Вашингтону направлять кассетные боеприпасы Украине или какой-либо другой стране. При этом он выразил уверенность в том, что поставки такого рода снарядов не приблизят окончание украинского конфликта.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

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в мире, сша, украина, джорджия, джо байден, нато, марджори тейлор грин, f-16