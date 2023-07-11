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Вода в реках Кубани и Черноморья может подняться до опасного уровня - РИА Новости, 11.07.2023
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03:04 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/uroven-1883415431.html
Вода в реках Кубани и Черноморья может подняться до опасного уровня
Вода в реках Кубани и Черноморья может подняться до опасного уровня - РИА Новости, 11.07.2023
Вода в реках Кубани и Черноморья может подняться до опасного уровня
Уровни воды в реках бассейна Кубани на территории Краснодарского края и Черноморского побережья могут достичь на этой неделе неблагоприятных отметок,... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:04
2023-07-11T03:04
краснодарский край
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уровни воды в реках бассейна Кубани на территории Краснодарского края и Черноморского побережья могут достичь на этой неделе неблагоприятных отметок, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Рост уровня воды до неблагоприятных отметок прогнозируется на реках бассейна Кубани в Краснодарском крае и Черноморского побережья", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в Якутии с 11 по 13 июля на реке Лена на участке Покровск - Якутск - Кангалассы могут сформироваться максимальные уровни воды, что грозит подтоплением низкопойменных мест. "По оценке экспертов ВНИИ ГОЧС, на текущей неделе подтопление объектов инфраструктуры возможно в Забайкальском крае в районе города Чита и в Иркутской области в районах населенных пунктов Нижнеудинск, Слюдянка и Ангарск. В южной части этого региона высока вероятность схода селевых потоков", - резюмируют ученые института.
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краснодарский край, внии гочс, происшествия
Краснодарский край, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
Вода в реках Кубани и Черноморья может подняться до опасного уровня

ВНИИ ГОЧС: вода в реках бассейна Кубани и Черноморья может подняться до опасного уровня

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкПоследствия сильного ливня в Сочи
Последствия сильного ливня в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уровни воды в реках бассейна Кубани на территории Краснодарского края и Черноморского побережья могут достичь на этой неделе неблагоприятных отметок, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"Рост уровня воды до неблагоприятных отметок прогнозируется на реках бассейна Кубани в Краснодарском крае и Черноморского побережья", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что в Якутии с 11 по 13 июля на реке Лена на участке Покровск - Якутск - Кангалассы могут сформироваться максимальные уровни воды, что грозит подтоплением низкопойменных мест.
"По оценке экспертов ВНИИ ГОЧС, на текущей неделе подтопление объектов инфраструктуры возможно в Забайкальском крае в районе города Чита и в Иркутской области в районах населенных пунктов Нижнеудинск, Слюдянка и Ангарск. В южной части этого региона высока вероятность схода селевых потоков", - резюмируют ученые института.
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