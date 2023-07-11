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Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут снабдить Киев оружием - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:39 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ukriana-1883416942.html
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут снабдить Киев оружием
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут снабдить Киев оружием - РИА Новости, 11.07.2023
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут снабдить Киев оружием
США не смогут нарастить темпы производства снарядов до необходимого для Киева уровня – Украину ждет зимой поражение из-за нехватки боеприпасов, огромных потерь... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T03:39
2023-07-11T03:39
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
нато
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 11 июл – РИА Новости. США не смогут нарастить темпы производства снарядов до необходимого для Киева уровня – Украину ждет зимой поражение из-за нехватки боеприпасов, огромных потерь в технике и живой силе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано. Отвечая на вопрос о том, чем обернулось украинское контрнаступление, Джонсон сказал: "Крахом - масса снаряжения уничтожена – катастрофическая для Украины". "И что еще хуже – потери в живой силе. Огромное число убито и ранено. И они не добиваются каких-либо значительных продвижений на российской территории. Пара километров - тут, пара - там. Но они до сих пор не достигли первой линии обороны (РФ – ред.)", - сказал бывший аналитик. По его словам, США лишились своего индустриального потенциала. "(Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон) Кирби сказал, что мы начинам повышать производство. Вот, что я вам скажу. Через год мы сможем производить число снарядов, которые Украина выстреливает за месяц. Это простая арифметика. США никогда в обозримом будущем не будут производить того количества артиллерийских снарядов, которого было бы достаточно для поддержания способности Украины воевать", - подчеркнул Джонсон. Как заявил аналитик, ситуация "станет спорной после декабря". "Потому что Украина никак не сможет позволить себе вести эту боевую операцию с потерями живой силы и техники, которую она испытывает". – отметил он. Джонсон рассмеялся над словами Владимира Зеленского, о том, что инициатива в бою якобы на стороне ВСУ. "Он произносит слово, которое просто не имеет отношения к реальности. Они не вклинились даже в первую линию обороны. Они понесли масштабные потери. Даже на видео видно – (техника – ред.) выглядит как горящая, дымящая свалка из танков и БМП, которые взорваны. Большинство американцев верят, что русские проигрывают, а украинцы побеждают. Один из предстоящих дней станет пробуждением для них", - заключил Джонсон. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883416656.html
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украина, россия, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, В мире
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут снабдить Киев оружием

Экс-аналитик ЦРУ: США не удовлетворят потребности Киева в снарядах, Украину ждет поражение

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 11 июл – РИА Новости. США не смогут нарастить темпы производства снарядов до необходимого для Киева уровня – Украину ждет зимой поражение из-за нехватки боеприпасов, огромных потерь в технике и живой силе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.
Отвечая на вопрос о том, чем обернулось украинское контрнаступление, Джонсон сказал: "Крахом - масса снаряжения уничтожена – катастрофическая для Украины".
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"И что еще хуже – потери в живой силе. Огромное число убито и ранено. И они не добиваются каких-либо значительных продвижений на российской территории. Пара километров - тут, пара - там. Но они до сих пор не достигли первой линии обороны (РФ – ред.)", - сказал бывший аналитик.
По его словам, США лишились своего индустриального потенциала.
"(Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон) Кирби сказал, что мы начинам повышать производство. Вот, что я вам скажу. Через год мы сможем производить число снарядов, которые Украина выстреливает за месяц. Это простая арифметика. США никогда в обозримом будущем не будут производить того количества артиллерийских снарядов, которого было бы достаточно для поддержания способности Украины воевать", - подчеркнул Джонсон.
Как заявил аналитик, ситуация "станет спорной после декабря".
«
"Потому что Украина никак не сможет позволить себе вести эту боевую операцию с потерями живой силы и техники, которую она испытывает". – отметил он.
Джонсон рассмеялся над словами Владимира Зеленского, о том, что инициатива в бою якобы на стороне ВСУ.
"Он произносит слово, которое просто не имеет отношения к реальности. Они не вклинились даже в первую линию обороны. Они понесли масштабные потери. Даже на видео видно – (техника – ред.) выглядит как горящая, дымящая свалка из танков и БМП, которые взорваны. Большинство американцев верят, что русские проигрывают, а украинцы побеждают. Один из предстоящих дней станет пробуждением для них", - заключил Джонсон.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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