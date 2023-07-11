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Орбан настаивает, чтобы НАТО не отправляла войска на Украину - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883600479.html
Орбан настаивает, чтобы НАТО не отправляла войска на Украину
Орбан настаивает, чтобы НАТО не отправляла войска на Украину - РИА Новости, 11.07.2023
Орбан настаивает, чтобы НАТО не отправляла войска на Украину
Венгрия на саммите НАТО настаивает, что альянс не должен отправлять войска на Украину, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:49
2023-07-11T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
виктор орбан
нато
ситуация в днр и лнр
украина
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Венгрия на саммите НАТО настаивает, что альянс не должен отправлять войска на Украину, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Точка зрения Венгрии ясна, потому что война идет по соседству с нами и десятки тысяч живущих в Закарпатье венгров находятся в непосредственной опасности. Венгрия ломает копья за то, чтобы НАТО не меняла предыдущую точку зрения. Потому что НАТО - это оборонительный союз, который создавался, чтобы защищать страны-члены, а не для того, чтобы проводить военные акции на территории других стран", - сказал Орбан в видеообращении, которое транслировалось в соцсети. По словам Орбана, ни Венгрия, ни НАТО как организация не посылают войска на Украину, не отправляют туда оружие и не проводят подготовку украинских военных. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883516593.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, нато, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Орбан настаивает, чтобы НАТО не отправляла войска на Украину

Орбан: точка зрения Венгрии, что НАТО не должна отправлять войска на Украину, не меняется

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Венгрия на саммите НАТО настаивает, что альянс не должен отправлять войска на Украину, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Точка зрения Венгрии ясна, потому что война идет по соседству с нами и десятки тысяч живущих в Закарпатье венгров находятся в непосредственной опасности. Венгрия ломает копья за то, чтобы НАТО не меняла предыдущую точку зрения. Потому что НАТО - это оборонительный союз, который создавался, чтобы защищать страны-члены, а не для того, чтобы проводить военные акции на территории других стран", - сказал Орбан в видеообращении, которое транслировалось в соцсети. По словам Орбана, ни Венгрия, ни НАТО как организация не посылают войска на Украину, не отправляют туда оружие и не проводят подготовку украинских военных.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияВиктор ОрбанНАТОСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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