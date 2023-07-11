https://ria.ru/20230711/ukraina-1883594124.html

Страны НАТО отказались назвать конкретные сроки приглашения Украины

Страны НАТО отказались назвать конкретные сроки приглашения Украины - РИА Новости, 11.07.2023

Страны НАТО отказались назвать конкретные сроки приглашения Украины

Страны НАТО видят будущее Украины в альянсе, но сроки приглашения не называют, следует из коммюнике саммита в Вильнюсе. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:29

2023-07-11T18:29

2023-07-11T20:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537613_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_156bd7e6dd78b13fb61f85037125ac75.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны НАТО видят будущее Украины в альянсе, но сроки приглашения не называют, следует из коммюнике саммита в Вильнюсе."Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите в 2008 году в Бухаресте, согласно которому Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", — говорится в документе.При этом конкретные сроки не называются: как отмечено в коммюнике, приглашение Киеву направят, "когда союзники согласятся и будут выполнены условия".Члены альянса также выразили готовность усиливать политическую и практическую поддержку Украины и продолжать оказывать ее столько, сколько потребуется. Для этого они согласовали существенный пакет расширенной поддержки и решили создать новый совместный орган: Совет Украина — НАТО.Генсек альянса Йенс Столтенберг, со своей стороны, уточнил, что членство Украины в НАТО будет зависеть от исхода конфликта с Россией."Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять", — сказал он.Самая серьезная угрозаРоссия в коммюнике названа самой серьезной и прямой угрозой для безопасности НАТО, а также мира и стабильности в Евроатлантическом регионе. Тем не менее в альянсе утверждают, что не стремятся к конфликту с Москвой."Мы по-прежнему желаем поддерживать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и увеличения прозрачности", — говорится в документе.Любые изменения в отношениях НАТО и России зависят от действий Москвы, отмечается там.Ядерное оружиеНАТО останется ядерным альянсом, пока существует ядерное оружие, заявили также участники саммита.При этом, подчеркивают они, у альянса есть возможность сделать так, чтобы цена применения ядерного оружия против него была бы неприемлемой.Обстоятельства, при которых самой НАТО придется применить ядерное оружие, члены блока считают крайне маловероятными. Но они договорились о создании новых сил реагирования для оперативного ответа на кризисы и об учениях, сосредоточенных на ядерном измерении потенциального конфликта.Что еще решили в НАТОКроме того, союзники по альянсу договорились:Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Сегодня, в день открытия форума в Вильнюсе, Владимир Зеленский в своих соцсетях назвал абсурдным тот факт, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины в альянс, заподозрив членов НАТО в неготовности к такому шагу.В последние месяцы Столтенберг подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Но накануне встречи он признался, что союзники все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230711/nato-1883602411.html

https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883513533.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр