https://ria.ru/20230711/ukraina-1883545439.html

"Украина не так важна". В США заговорили о предательстве Зеленского

"Украина не так важна". В США заговорили о предательстве Зеленского - РИА Новости, 11.07.2023

"Украина не так важна". В США заговорили о предательстве Зеленского

Соединенные Штаты не станут рисковать своей безопасностью ради оказания помощи Украине, в том числе по вопросу вступления в НАТО, написал обозреватель Сумантра... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:53

2023-07-11T15:53

2023-07-11T19:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты не станут рисковать своей безопасностью ради оказания помощи Украине, в том числе по вопросу вступления в НАТО, написал обозреватель Сумантра Майтра в статье для American Conservative."Украина не стратегически важный объект, ради которого стоит развязывать ядерную войну. <…> Ни один здравомыслящий человек не будет рисковать Массачусетсом ради Мариуполя", — отметил он.По мнению журналиста, суровая правда заключается в том, что будущее Украины никак не связано с обеспечением безопасности США. При этом ситуация вокруг бывшей советской республики обостряет разногласия в российско-американских отношениях, а Киев — не такой значимый приз, чтобы идти на такие большие риски ради него.Майтра назвал все аргументы в пользу принятия Киева в альянс нелепыми и напомнил, что Украину едва ли можно назвать функционирующей демократией. Восстановление восточноевропейской страны после окончания конфликта, по мнению автора, также не отвечает интересам Вашингтона, поэтому Зеленскому не стоит рассчитывать на подобный сценарий.

https://ria.ru/20230711/nato-1883526833.html

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киев

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в мире, украина, киев, сша, нато