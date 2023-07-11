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"Украина не так важна". В США заговорили о предательстве Зеленского - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 11.07.2023 (обновлено: 19:58 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883545439.html
"Украина не так важна". В США заговорили о предательстве Зеленского
"Украина не так важна". В США заговорили о предательстве Зеленского - РИА Новости, 11.07.2023
"Украина не так важна". В США заговорили о предательстве Зеленского
Соединенные Штаты не станут рисковать своей безопасностью ради оказания помощи Украине, в том числе по вопросу вступления в НАТО, написал обозреватель Сумантра... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:53
2023-07-11T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
нато
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты не станут рисковать своей безопасностью ради оказания помощи Украине, в том числе по вопросу вступления в НАТО, написал обозреватель Сумантра Майтра в статье для American Conservative.&quot;Украина не стратегически важный объект, ради которого стоит развязывать ядерную войну. &lt;…&gt; Ни один здравомыслящий человек не будет рисковать Массачусетсом ради Мариуполя&quot;, — отметил он.По мнению журналиста, суровая правда заключается в том, что будущее Украины никак не связано с обеспечением безопасности США. При этом ситуация вокруг бывшей советской республики обостряет разногласия в российско-американских отношениях, а Киев — не такой значимый приз, чтобы идти на такие большие риски ради него.Майтра назвал все аргументы в пользу принятия Киева в альянс нелепыми и напомнил, что Украину едва ли можно назвать функционирующей демократией. Восстановление восточноевропейской страны после окончания конфликта, по мнению автора, также не отвечает интересам Вашингтона, поэтому Зеленскому не стоит рассчитывать на подобный сценарий.
https://ria.ru/20230711/nato-1883526833.html
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в мире, украина, киев, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, НАТО
"Украина не так важна". В США заговорили о предательстве Зеленского

TAC: США не станут рисковать развязыванием ядерной войны ради спасения Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты не станут рисковать своей безопасностью ради оказания помощи Украине, в том числе по вопросу вступления в НАТО, написал обозреватель Сумантра Майтра в статье для American Conservative.
«

"Украина не стратегически важный объект, ради которого стоит развязывать ядерную войну. <…> Ни один здравомыслящий человек не будет рисковать Массачусетсом ради Мариуполя", — отметил он.

По мнению журналиста, суровая правда заключается в том, что будущее Украины никак не связано с обеспечением безопасности США. При этом ситуация вокруг бывшей советской республики обостряет разногласия в российско-американских отношениях, а Киев — не такой значимый приз, чтобы идти на такие большие риски ради него.
Майтра назвал все аргументы в пользу принятия Киева в альянс нелепыми и напомнил, что Украину едва ли можно назвать функционирующей демократией. Восстановление восточноевропейской страны после окончания конфликта, по мнению автора, также не отвечает интересам Вашингтона, поэтому Зеленскому не стоит рассчитывать на подобный сценарий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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