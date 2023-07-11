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Писториус высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883531927.html
Писториус высказался о конфликте на Украине
Писториус высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Писториус высказался о конфликте на Украине
Чем дольше будут продолжаться боевые действия на Украине, тем больше веса будут набирать антивоенные, - например, ультраправые - силы в Европе, заявил во... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:12
2023-07-11T15:12
специальная военная операция на украине
украина
германия
европа
олаф шольц
борис писториус
хдс/хсс
евросоюз
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чем дольше будут продолжаться боевые действия на Украине, тем больше веса будут набирать антивоенные, - например, ультраправые - силы в Европе, заявил во вторник на полях саммита НАТО министр обороны Германии Борис Писториус, добавив, что сейчас большинство не на стороне этих сил. "Конечно, у нас в Германии есть части общества - я убежден, как и в Швеции Финляндии, Франции и Великобритании - которые недовольны этим. Например, ультраправые партии во Франции и Германии выступают против этого каждый день. Они говорят, что Россия не виновата, Украина не должна получать нашу поддержку и что это не наша война ... Но таковых не большинство и я не думаю, что они становятся большинством. Не я не готов в этом поклясться: чем дольше это будет длиться, тем опаснее будет становиться общественное мнение", - сказал Писториус. В качестве примера он привел рост популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает против военных действий на Украине и уже стала самой популярной партией на востоке Германии с поддержкой в 25-30%. По словам Писториуса, "демократические" партии должны продолжать поддержку Украины. По его словам, это дорого, но не защищать мир и безопасность в Европе будет еще дороже. Последние опросы показывают рост популярности АдГ до рекордных за время ее существования значений. Так, вышедший ранее в этом месяце опрос института INSA показал, что за АдГ готов проголосовать 21% избирателей, что выше, чем у социал-демократов, партии канцлера Олафа Шольца. Выше рейтинг только у оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): 25%. Однако, если рейтинги этих партий считать отдельно, то АдГ и вовсе окажется самой популярной партией страны.
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украина, германия, европа, олаф шольц, борис писториус, хдс/хсс, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Европа, Олаф Шольц, Борис Писториус, ХДС/ХСС, Евросоюз, НАТО
Писториус высказался о конфликте на Украине

Писториус: чем дольше длится конфликт на Украине, тем сильнее будут антивоенные силы в ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чем дольше будут продолжаться боевые действия на Украине, тем больше веса будут набирать антивоенные, - например, ультраправые - силы в Европе, заявил во вторник на полях саммита НАТО министр обороны Германии Борис Писториус, добавив, что сейчас большинство не на стороне этих сил.
"Конечно, у нас в Германии есть части общества - я убежден, как и в Швеции Финляндии, Франции и Великобритании - которые недовольны этим. Например, ультраправые партии во Франции и Германии выступают против этого каждый день. Они говорят, что Россия не виновата, Украина не должна получать нашу поддержку и что это не наша война ... Но таковых не большинство и я не думаю, что они становятся большинством. Не я не готов в этом поклясться: чем дольше это будет длиться, тем опаснее будет становиться общественное мнение", - сказал Писториус.
В качестве примера он привел рост популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает против военных действий на Украине и уже стала самой популярной партией на востоке Германии с поддержкой в 25-30%.
По словам Писториуса, "демократические" партии должны продолжать поддержку Украины. По его словам, это дорого, но не защищать мир и безопасность в Европе будет еще дороже.
Последние опросы показывают рост популярности АдГ до рекордных за время ее существования значений. Так, вышедший ранее в этом месяце опрос института INSA показал, что за АдГ готов проголосовать 21% избирателей, что выше, чем у социал-демократов, партии канцлера Олафа Шольца. Выше рейтинг только у оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): 25%. Однако, если рейтинги этих партий считать отдельно, то АдГ и вовсе окажется самой популярной партией страны.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияЕвропаОлаф ШольцБорис ПисториусХДС/ХССЕвросоюзНАТО
 
 
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