Писториус высказался о конфликте на Украине
Писториус: чем дольше длится конфликт на Украине, тем сильнее будут антивоенные силы в ЕС
© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чем дольше будут продолжаться боевые действия на Украине, тем больше веса будут набирать антивоенные, - например, ультраправые - силы в Европе, заявил во вторник на полях саммита НАТО министр обороны Германии Борис Писториус, добавив, что сейчас большинство не на стороне этих сил.
"Конечно, у нас в Германии есть части общества - я убежден, как и в Швеции Финляндии, Франции и Великобритании - которые недовольны этим. Например, ультраправые партии во Франции и Германии выступают против этого каждый день. Они говорят, что Россия не виновата, Украина не должна получать нашу поддержку и что это не наша война ... Но таковых не большинство и я не думаю, что они становятся большинством. Не я не готов в этом поклясться: чем дольше это будет длиться, тем опаснее будет становиться общественное мнение", - сказал Писториус.
В качестве примера он привел рост популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает против военных действий на Украине и уже стала самой популярной партией на востоке Германии с поддержкой в 25-30%.
По словам Писториуса, "демократические" партии должны продолжать поддержку Украины. По его словам, это дорого, но не защищать мир и безопасность в Европе будет еще дороже.
Последние опросы показывают рост популярности АдГ до рекордных за время ее существования значений. Так, вышедший ранее в этом месяце опрос института INSA показал, что за АдГ готов проголосовать 21% избирателей, что выше, чем у социал-демократов, партии канцлера Олафа Шольца. Выше рейтинг только у оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): 25%. Однако, если рейтинги этих партий считать отдельно, то АдГ и вовсе окажется самой популярной партией страны.