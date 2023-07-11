https://ria.ru/20230711/ukraina-1883531927.html

Писториус высказался о конфликте на Украине

Писториус высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 11.07.2023

Писториус высказался о конфликте на Украине

Чем дольше будут продолжаться боевые действия на Украине, тем больше веса будут набирать антивоенные, - например, ультраправые - силы в Европе, заявил во... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:12

2023-07-11T15:12

2023-07-11T15:12

специальная военная операция на украине

украина

германия

европа

олаф шольц

борис писториус

хдс/хсс

евросоюз

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чем дольше будут продолжаться боевые действия на Украине, тем больше веса будут набирать антивоенные, - например, ультраправые - силы в Европе, заявил во вторник на полях саммита НАТО министр обороны Германии Борис Писториус, добавив, что сейчас большинство не на стороне этих сил. "Конечно, у нас в Германии есть части общества - я убежден, как и в Швеции Финляндии, Франции и Великобритании - которые недовольны этим. Например, ультраправые партии во Франции и Германии выступают против этого каждый день. Они говорят, что Россия не виновата, Украина не должна получать нашу поддержку и что это не наша война ... Но таковых не большинство и я не думаю, что они становятся большинством. Не я не готов в этом поклясться: чем дольше это будет длиться, тем опаснее будет становиться общественное мнение", - сказал Писториус. В качестве примера он привел рост популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает против военных действий на Украине и уже стала самой популярной партией на востоке Германии с поддержкой в 25-30%. По словам Писториуса, "демократические" партии должны продолжать поддержку Украины. По его словам, это дорого, но не защищать мир и безопасность в Европе будет еще дороже. Последние опросы показывают рост популярности АдГ до рекордных за время ее существования значений. Так, вышедший ранее в этом месяце опрос института INSA показал, что за АдГ готов проголосовать 21% избирателей, что выше, чем у социал-демократов, партии канцлера Олафа Шольца. Выше рейтинг только у оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС): 25%. Однако, если рейтинги этих партий считать отдельно, то АдГ и вовсе окажется самой популярной партией страны.

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882805912.html

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украина, германия, европа, олаф шольц, борис писториус, хдс/хсс, евросоюз, нато