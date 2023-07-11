https://ria.ru/20230711/ukraina-1883516593.html

МИД Венгрии назвал вступление Украины в НАТО невозможным

МИД Венгрии назвал вступление Украины в НАТО невозможным - РИА Новости, 11.07.2023

МИД Венгрии назвал вступление Украины в НАТО невозможным

Прием новых членов в НАТО должен способствовать безопасности альянса, а не разрушать ее, поэтому прием в альянс Украины, находящейся в состоянии конфликта,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:04

2023-07-11T14:04

2023-07-11T14:04

в мире

венгрия

украина

петер сийярто

нато

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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Прием новых членов в НАТО должен способствовать безопасности альянса, а не разрушать ее, поэтому прием в альянс Украины, находящейся в состоянии конфликта, невозможен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Очевидно, что, когда НАТО принимает новых членов, то делает это таким образом, чтобы новый член добавлял безопасности альянсу, а не разрушал ее. Поэтому понятно, что прием воюющей страны в НАТО состояться не может... потому что это означало бы военную угрозу всему альянсу", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом саммита в Вильнюсе. Он также отметил, что открыто на международных форумах эту позицию озвучивает только Венгрия, однако за закрытыми дверями ее разделяют многие страны. Глава венгерского МИД выразил надежду, что на саммите НАТО будут приняты "полные ответственности решения", которые не позволят альянсу втянуться в открытое противостояние с Россией. Глава венгерского МИД ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, петер сийярто, нато