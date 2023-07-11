МИД Венгрии назвал вступление Украины в НАТО невозможным
Сийярто заявил, что принимать в НАТО Украину, находящуюся в состоянии конфликта, нельзя
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Прием новых членов в НАТО должен способствовать безопасности альянса, а не разрушать ее, поэтому прием в альянс Украины, находящейся в состоянии конфликта, невозможен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Очевидно, что, когда НАТО принимает новых членов, то делает это таким образом, чтобы новый член добавлял безопасности альянсу, а не разрушал ее. Поэтому понятно, что прием воюющей страны в НАТО состояться не может... потому что это означало бы военную угрозу всему альянсу", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом саммита в Вильнюсе. Он также отметил, что открыто на международных форумах эту позицию озвучивает только Венгрия, однако за закрытыми дверями ее разделяют многие страны.
Глава венгерского МИД выразил надежду, что на саммите НАТО будут приняты "полные ответственности решения", которые не позволят альянсу втянуться в открытое противостояние с Россией.
Глава венгерского МИД ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.