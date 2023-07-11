https://ria.ru/20230711/ukraina-1883489331.html

МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины

МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины - РИА Новости, 11.07.2023

МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины

В проекте заключительного документа саммита НАТО не фигурирует никакого конкретного срока и расписания приема Украины в альянс, заявил министр иностранных дел и РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:37

2023-07-11T12:37

2023-07-11T12:37

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венгрия

петер сийярто

нато

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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. В проекте заключительного документа саммита НАТО не фигурирует никакого конкретного срока и расписания приема Украины в альянс, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В части заключительного документа саммита (посвященной Украине - ред.) даже близко не фигурирует никакой срок вступления Украины в НАТО, никакого расписания, привязанного к конкретному времени. Практически заявление нынешнего саммита следует за заявлением саммита в Бухаресте, состоявшегося 15 лет назад, в 2008 году, о том, что Украина однажды когда-нибудь может стать членом НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом саммита в Вильнюсе. Трансляция велась в соцсети.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, нато