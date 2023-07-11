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МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины - РИА Новости, 11.07.2023
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12:37 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883489331.html
МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины
МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины - РИА Новости, 11.07.2023
МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины
В проекте заключительного документа саммита НАТО не фигурирует никакого конкретного срока и расписания приема Украины в альянс, заявил министр иностранных дел и РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:37
2023-07-11T12:37
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
нато
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. В проекте заключительного документа саммита НАТО не фигурирует никакого конкретного срока и расписания приема Украины в альянс, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В части заключительного документа саммита (посвященной Украине - ред.) даже близко не фигурирует никакой срок вступления Украины в НАТО, никакого расписания, привязанного к конкретному времени. Практически заявление нынешнего саммита следует за заявлением саммита в Бухаресте, состоявшегося 15 лет назад, в 2008 году, о том, что Украина однажды когда-нибудь может стать членом НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом саммита в Вильнюсе. Трансляция велась в соцсети.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО
МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины

МИД Венгрии: в проекте документа саммита НАТО нет конкретного срока приема Украины

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. В проекте заключительного документа саммита НАТО не фигурирует никакого конкретного срока и расписания приема Украины в альянс, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В части заключительного документа саммита (посвященной Украине - ред.) даже близко не фигурирует никакой срок вступления Украины в НАТО, никакого расписания, привязанного к конкретному времени. Практически заявление нынешнего саммита следует за заявлением саммита в Бухаресте, состоявшегося 15 лет назад, в 2008 году, о том, что Украина однажды когда-нибудь может стать членом НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом саммита в Вильнюсе. Трансляция велась в соцсети.
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В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоНАТО
 
 
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