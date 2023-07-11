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МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины
МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины - РИА Новости, 11.07.2023
МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины
В проекте заключительного документа саммита НАТО не фигурирует никакого конкретного срока и расписания приема Украины в альянс, заявил министр иностранных дел и РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:37
2023-07-11T12:37
2023-07-11T12:37
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. В проекте заключительного документа саммита НАТО не фигурирует никакого конкретного срока и расписания приема Украины в альянс, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В части заключительного документа саммита (посвященной Украине - ред.) даже близко не фигурирует никакой срок вступления Украины в НАТО, никакого расписания, привязанного к конкретному времени. Практически заявление нынешнего саммита следует за заявлением саммита в Бухаресте, состоявшегося 15 лет назад, в 2008 году, о том, что Украина однажды когда-нибудь может стать членом НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом саммита в Вильнюсе. Трансляция велась в соцсети.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО
МИД Венгрии заявил, что НАТО не определилась со сроком приема Украины
МИД Венгрии: в проекте документа саммита НАТО нет конкретного срока приема Украины