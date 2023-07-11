https://ria.ru/20230711/ukraina-1883474897.html

Премьер Бельгии назвал условие для приглашения Украины в НАТО

Премьер Бельгии назвал условие для приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Премьер Бельгии назвал условие для приглашения Украины в НАТО

Украина станет членом НАТО только после одобрения этого шага всеми членами блока и выполнения всех необходимых условий, заявил премьер-министр Бельгии Александр РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:08

2023-07-11T12:08

2023-07-11T12:25

украина

бельгия

нато

александр де кроо

вильнюс

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украина станет членом НАТО только после одобрения этого шага всеми членами блока и выполнения всех необходимых условий, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо перед началом в Вильнюсе саммита НАТО."Очевидно, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО, мы видим в выводах, которые мы обсуждаем сегодня, мы обсуждаем эту перспективу. Мы даже говорим о приглашении вступить в альянс, когда все будут на это согласны, и все условия будут выполнены", - сказал он.По словам де Кроо, самое главное сейчас – не членство в НАТО, а гарантии безопасности на краткосрочную перспективу. "Я полагаю, что важнее сегодня разговор не о перспективе членства в НАТО, а то, какие гарантии мы сможем предложить в краткосрочной перспективе", - указал бельгийский премьер.По его словам, ряд стран намерены "сегодня-завтра" выступить с заявлениями по вопросу гарантий безопасности Украине.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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украина, бельгия, нато, александр де кроо, вильнюс