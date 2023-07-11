https://ria.ru/20230711/ukraina-1883430708.html

Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО

Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО

Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:12

2023-07-11T09:12

2023-07-11T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor S.C. "Россия видела, что мы разместили в Румынии и Польше базы для ракетных комплексов Aegis. И ожидала, что эти комплексы попадут на восток Украины, в результате чего под угрозой окажется вся их система ядерного сдерживания", — сказал он.По словам полковника, Москва не хотела, что Украина вошла в НАТО и была превращена в плацдарм для нападения, поэтому действовала на опережение. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский стал преданной и послушной марионеткой Вашингтона и Лондона. В заключение Макгрегор приходит к выводу, что американской администрации пора признать правду о положении Украины, но там не хотят ее слышать и видеть.

https://ria.ru/20230711/svo-1883302838.html

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в мире, министерство обороны сша, вашингтон (штат), украина, россия, нато