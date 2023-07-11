https://ria.ru/20230711/ukraina-1883430708.html
Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО
Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО
Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:12
2023-07-11T09:12
2023-07-11T11:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor S.C. "Россия видела, что мы разместили в Румынии и Польше базы для ракетных комплексов Aegis. И ожидала, что эти комплексы попадут на восток Украины, в результате чего под угрозой окажется вся их система ядерного сдерживания", — сказал он.По словам полковника, Москва не хотела, что Украина вошла в НАТО и была превращена в плацдарм для нападения, поэтому действовала на опережение. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский стал преданной и послушной марионеткой Вашингтона и Лондона. В заключение Макгрегор приходит к выводу, что американской администрации пора признать правду о положении Украины, но там не хотят ее слышать и видеть.
https://ria.ru/20230711/svo-1883302838.html
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в мире, министерство обороны сша, вашингтон (штат), украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, Вашингтон (штат), Украина, Россия, НАТО
Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО
Полковник Макгрегор: Россия сорвала поставку на восток Украины ракетных комплексов Aegis