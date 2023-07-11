Рейтинг@Mail.ru
Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 11.07.2023 (обновлено: 11:20 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883430708.html
Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО
Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО
Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:12
2023-07-11T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны сша
вашингтон (штат)
украина
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_bf27aea795c7fc5909bd7265149097a3.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor S.C. &quot;Россия видела, что мы разместили в Румынии и Польше базы для ракетных комплексов Aegis. И ожидала, что эти комплексы попадут на восток Украины, в результате чего под угрозой окажется вся их система ядерного сдерживания&quot;, — сказал он.По словам полковника, Москва не хотела, что Украина вошла в НАТО и была превращена в плацдарм для нападения, поэтому действовала на опережение. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский стал преданной и послушной марионеткой Вашингтона и Лондона. В заключение Макгрегор приходит к выводу, что американской администрации пора признать правду о положении Украины, но там не хотят ее слышать и видеть.
https://ria.ru/20230711/svo-1883302838.html
вашингтон (штат)
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_b8ba7bda860c0ea4baa8064291c9a53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны сша, вашингтон (штат), украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, Вашингтон (штат), Украина, Россия, НАТО
Ракеты уже готовы. В США рассказали, что планировали Зеленский и НАТО

Полковник Макгрегор: Россия сорвала поставку на восток Украины ракетных комплексов Aegis

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor S.C.
«

"Россия видела, что мы разместили в Румынии и Польше базы для ракетных комплексов Aegis. И ожидала, что эти комплексы попадут на восток Украины, в результате чего под угрозой окажется вся их система ядерного сдерживания", — сказал он.

По словам полковника, Москва не хотела, что Украина вошла в НАТО и была превращена в плацдарм для нападения, поэтому действовала на опережение. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский стал преданной и послушной марионеткой Вашингтона и Лондона.
В заключение Макгрегор приходит к выводу, что американской администрации пора признать правду о положении Украины, но там не хотят ее слышать и видеть.
Град работает по позициям ВСУ у Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
"Они решились на это". Что говорят военные о самом горячем участке фронта
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны СШАВашингтон (штат)УкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала