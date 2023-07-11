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Премьер Эстонии назвала Россию угрозой для НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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16:40 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/ugroza-1883559992.html
Премьер Эстонии назвала Россию угрозой для НАТО
Премьер Эстонии назвала Россию угрозой для НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Премьер Эстонии назвала Россию угрозой для НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Россия была и остается угрозой безопасности для стран НАТО, поэтому они должны повышать военные расходы. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:40
2023-07-11T16:40
россия
эстония
вильнюс
кая каллас
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Россия была и остается угрозой безопасности для стран НАТО, поэтому они должны повышать военные расходы. По словам Каллас, Россия была, есть и остается угрозой для безопасности, и все союзники по НАТО должны это понимать и относиться к расходам на оборону крайне серьезно. "Во время холодной войны, в 1988 году, все союзники по НАТО вносили 2% ВВП в расходы на оборону, так как четко осознавали российскую угрозу. Нам нужно подобное восприятие угрозы сейчас, но в 2023 году только 11 союзников будут вкладывать не менее 2% ВВП в оборону. Я надеюсь, что к следующему саммиту это число будет значительно выше", — сказала Каллас, выступая на открытии общественного форума НАТО в Вильнюсе перед началом саммита альянса. Премьер подчеркнула, что для укрепления обороноспособности НАТО необходимо запустить европейскую оборонную промышленность в значительно больших масштабах, чем раньше, потому что резервов Европы недостаточно. "Мы должны производить больше и быстрее. Это необходимо для постоянной поддержки Украины. Это необходимо для усиления нашей собственной защиты, чтобы она соответствовала новым реалиям безопасности", — заявила Каллас.
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россия, эстония, вильнюс, кая каллас, нато
Россия, Эстония, Вильнюс, Кая Каллас, НАТО
Премьер Эстонии назвала Россию угрозой для НАТО

Премьер Эстонии Каллас призвала страны НАТО повышать военные расходы из-за России

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Россия была и остается угрозой безопасности для стран НАТО, поэтому они должны повышать военные расходы.
По словам Каллас, Россия была, есть и остается угрозой для безопасности, и все союзники по НАТО должны это понимать и относиться к расходам на оборону крайне серьезно.
"Во время холодной войны, в 1988 году, все союзники по НАТО вносили 2% ВВП в расходы на оборону, так как четко осознавали российскую угрозу. Нам нужно подобное восприятие угрозы сейчас, но в 2023 году только 11 союзников будут вкладывать не менее 2% ВВП в оборону. Я надеюсь, что к следующему саммиту это число будет значительно выше", — сказала Каллас, выступая на открытии общественного форума НАТО в Вильнюсе перед началом саммита альянса.
Премьер подчеркнула, что для укрепления обороноспособности НАТО необходимо запустить европейскую оборонную промышленность в значительно больших масштабах, чем раньше, потому что резервов Европы недостаточно. "Мы должны производить больше и быстрее. Это необходимо для постоянной поддержки Украины. Это необходимо для усиления нашей собственной защиты, чтобы она соответствовала новым реалиям безопасности", — заявила Каллас.
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