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Источник: убитого офицера в Краснодаре могли выследить по беговому трекеру - РИА Новости, 11.07.2023
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15:17 11.07.2023 (обновлено: 15:28 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883532956.html
Источник: убитого офицера в Краснодаре могли выследить по беговому трекеру
Источник: убитого офицера в Краснодаре могли выследить по беговому трекеру - РИА Новости, 11.07.2023
Источник: убитого офицера в Краснодаре могли выследить по беговому трекеру
Убитого замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого могли выследить благодаря открытым данным, выложенным в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:17
2023-07-11T15:28
происшествия
краснодар
россия
кирилл буданов
александр бастрыкин
госдума рф
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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Убитого замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого могли выследить благодаря открытым данным, выложенным в беговом трекере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Есть версия, что его могли выследить, потому что он бегал по одному и тому же маршруту, а данные выкладывал в открытом доступе в беговом трекере", - сказал собеседник агентства. По словам депутата Госдумы, экс-главы Краснодара Евгения Первышова, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили накануне в спину. Следователи завели уголовное дело по факту убийства, которое взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ржицкий был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован". Около часа назад глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, который ранее признавал причастность Киева к терактам в России, заявил о непричастности его ведомства к убийству Ржицкого.
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происшествия, краснодар, россия, кирилл буданов, александр бастрыкин, госдума рф, киев, министерство обороны украины
Происшествия, Краснодар, Россия, Кирилл Буданов, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Киев, Министерство обороны Украины
Источник: убитого офицера в Краснодаре могли выследить по беговому трекеру

Убийца замглавы отдела мобилизации в Краснодаре мог выследить Ржицкого по беговому трекеру

© Фото : страница Станислава Ржицкого в соцсетиСтанислав Ржицкий
Станислав Ржицкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : страница Станислава Ржицкого в соцсети
Станислав Ржицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Убитого замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого могли выследить благодаря открытым данным, выложенным в беговом трекере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Есть версия, что его могли выследить, потому что он бегал по одному и тому же маршруту, а данные выкладывал в открытом доступе в беговом трекере", - сказал собеседник агентства.
По словам депутата Госдумы, экс-главы Краснодара Евгения Первышова, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили накануне в спину. Следователи завели уголовное дело по факту убийства, которое взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Ржицкий был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован". Около часа назад глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, который ранее признавал причастность Киева к терактам в России, заявил о непричастности его ведомства к убийству Ржицкого.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В Красноярске СК завершил расследование дела о планируемом убийстве
Вчера, 06:26
 
ПроисшествияКраснодарРоссияКирилл БудановАлександр БастрыкинГосдума РФКиевМинистерство обороны Украины
 
 
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