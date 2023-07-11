https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883532956.html

Источник: убитого офицера в Краснодаре могли выследить по беговому трекеру

Источник: убитого офицера в Краснодаре могли выследить по беговому трекеру - РИА Новости, 11.07.2023

Источник: убитого офицера в Краснодаре могли выследить по беговому трекеру

Убитого замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого могли выследить благодаря открытым данным, выложенным в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T15:17

2023-07-11T15:17

2023-07-11T15:28

происшествия

краснодар

россия

кирилл буданов

александр бастрыкин

госдума рф

киев

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КРАСНОДАР, 11 июл – РИА Новости. Убитого замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого могли выследить благодаря открытым данным, выложенным в беговом трекере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Есть версия, что его могли выследить, потому что он бегал по одному и тому же маршруту, а данные выкладывал в открытом доступе в беговом трекере", - сказал собеседник агентства. По словам депутата Госдумы, экс-главы Краснодара Евгения Первышова, Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили накануне в спину. Следователи завели уголовное дело по факту убийства, которое взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ржицкий был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован". Около часа назад глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, который ранее признавал причастность Киева к терактам в России, заявил о непричастности его ведомства к убийству Ржицкого.

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происшествия, краснодар, россия, кирилл буданов, александр бастрыкин, госдума рф, киев, министерство обороны украины